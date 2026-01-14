Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
As: Η Ρεάλ Μαδρίτης ένα βήμα από την ένταξη της στο NBA Europe
Όπως αποκαλύπτει το ισπανικό Μέσο η διοίκηση της Ρεάλ βρίσκεται πολύ κοντά με τη νεοσύστατη λίγκα, αποχωρώντας από την Euroleague
Την ώρα που όλοι περίμεναν μετά τη Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ να υπογράψει την 10ετη επέκταση του συμβολαίου της με την Euroleague, η As άναψε φωτιές με την αποκάλυψη της που εμφανίζει τους Μαδριλένους έτοιμους να αποδεχθούν την πρόταση να ενταχθούν στο NBA Europe!
«Οι επαφές με το NBA έχουν προχωρήσει σημαντικά, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει υπογραφή σε κάποιο έγγραφο. Ο διάλογος είναι συνεχής, με την προοπτική μιας συμμαχίας που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Η αμερικανική λίγκα, εκμεταλλευόμενη τη διεξαγωγή δύο αγώνων κανονικής περιόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος, έχει οργανώσει γύρο επαφών με επενδυτές προτείνοντας μια ένωση ενόψει του πρότζεκτ που αποκαλείται NBA Europe. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις με συλλόγους στους οποίους θέλει να προσφέρει μόνιμη άδεια συμμετοχής. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απλώς ένας από αυτούς· είναι ο βασικός στόχος. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτό σημαίνει μια τεράστια αλλαγή, όχι μόνο στο αγωνιστικό μοντέλο αλλά και στο επιχειρηματικό επίπεδο. Εκεί ακριβώς εξετάζεται μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια η πρόταση του NBA, με το μέσο να επιβεβαιώνει ότι η πρόθεση είναι να περάσει «στην άλλη πλευρά» — και μάλιστα ως ηγέτης.». αναφέρει το ρεπορτάζ της As, ενώ στη συνέχεια δίνει λίγες πιθανότητες για να ενταχθούν στη νέα διοργάνωση ομάδες από χώρες όπως η Ελλάδα και η Σερβία.
«Η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ουσιαστικά την αιχμή του δόρατος του NBA για το πολυσυζητημένο νέο τουρνουά. Ένα καινοτόμο εγχείρημα, στο οποίο οι Αμερικανοί θέλουν να εμπλέξουν ποδοσφαιρικές πόλεις χωρίς μεγάλη μπασκετική παράδοση (Ρώμη, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ), να εντάξουν αγορές όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο — πόλεις στις οποίες ταξίδεψε το NBA αυτή την εβδομάδα — και να εξερευνήσουν την Τουρκία. Αγορές όπως η Ελλάδα ή η Σερβία δείχνουν να μένουν εκτός αυτού του πλάνου τη δεδομένη χρονική στιγμή».
Παράλληλα η As αναφέρεται και στις προσπάθειες της Euroleague να διατηρήσει τα κεκτημένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
«Την ίδια στιγμή, η EuroLeague κινείται παράλληλα με τους μετόχους της διοργάνωσης και δουλεύει πάνω σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, για την περίοδο 2026–2036. Οι σύλλογοι ήθελαν να γνωρίζουν ποιοι θα συνεχίσουν και ποιοι όχι την επόμενη δεκαετία, καθώς έχει ήδη υπογραφεί μια μεγάλη εμπορική συμφωνία και απαιτείται σαφήνεια ως προς το «ποιοι είναι στο καράβι». Υπήρχαν ακόμη κάποιοι αναποφάσιστοι. Η Ρεάλ δεν έχει απαντήσει επισήμως, χωρίς ωστόσο να έχει πει οριστικό «όχι». Η Μπαρτσελόνα, αντίθετα, μετά τη ρήξη στις σχέσεις της με τον άλλο ισπανικό «κολοσσό», έχει επιλέξει να συνεχίσει στην EuroLeague για άλλα δέκα χρόνια.
