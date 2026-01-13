Συνελήφθη «γκουρού» που έβγαλε 30.000 ευρώ αφού υπόσχονταν ότι το Μάλι θα πάρει το Κόπα Άφρικα
Ένας άντρας από το Μάλι συνελήφθη καθώς έβγαλε πάνω από 30.000 ευρώ υποσχόμενος ότι η εθνική ομάδα της χώρας θα έπαιρνε το Κόπα Άφρικα

Η πορεία της εθνικής ομάδας του Μάλι στο Κόπα Άφρικα σταμάτησε στα προημιτελικά του θεσμού, με την ήττα (1-0) από τη Σενεγάλη, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών των Αετών αλλά και τη... σύλληψη ενός άντρα από τη χώρα των ηττημένων για απάτη.

O άντρας που είναι γνωστός με το όνομα κ. Σιναγιόγκο, φέρεται να έβγαλε περίπου 33.500 ευρώ διαβεβαιώνοντας πως με τις ιδιότητές του ως marabout (κάτι σαν σαμάνος, σε ελεύθερη μετάφραση) μπορεί να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας στην κατάκτηση του τίτλου στο Κόπα Άφρικα.

Μετά τον αποκλεισμό από τους Σενεγαλέζους, δεκάδες άνθρωποι έφτασαν εξαγριωμένοι στο σπίτι του Σιναγιόγκο, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα.

«Ο τσαρλατανισμός τιμωρείται από τον νόμο στο Μάλι» ανέφερε εκπρόσωπος του τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος της πρωτεύουσας της χώρας, Μπαμάκο, που πρόσθεσε ότι «ήταν δύσκολο να τον συλλάβουμε όσο η ομάδα ήταν ακόμα στη διοργάνωση».


Πηγή:www.gazzetta.gr

