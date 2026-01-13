Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Βίνους Γουίλιαμς και Τατιάνα Μαρία κατέρριψαν το ρεκόρ της «γηραιότερης» μονομαχίας στο τένις
Με συνολική ηλικία 84 ετών, οι δύο τενίστριες έγραψαν ιστορία στο WTA Tour
Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης στο τουρνουά τένις του Χόμπαρτ στην Τασμανία μπορεί να κατέγραψε τη νίκη της Τατιάνα Μαρία επί της Βίνους Γουίλιαμς με 6-4, 6-3, ωστόσο το παιχνίδι αυτό θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο ιδιαίτερο λόγο. Οι δύο αθλήτριες συνέθεσαν το ζευγάρι με τη μεγαλύτερη αθροιστική ηλικία που έχει αναμετρηθεί ποτέ σε κυρίως ταμπλό διοργάνωσης της WTA.
Την Τρίτη, η 45χρονη Βίνους Γουίλιαμς και η 38χρονη Τατιάνα Μαρία πάτησαν στο κορτ έχοντας συνδυαστικά ηλικία 84 ετών και μίας ημέρας. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για το γυναικείο τένις, αποδεικνύοντας το πάθος των αθλητριών στο κορυφαίο επίπεδο, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Australian Open.
«Όλοι αγαπούν τη Βίνους – τη λατρεύω κι εγώ!», δήλωσε η Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία μετά τη νίκη της. «Ήταν τεράστια τιμή για μένα να την αντιμετωπίσω, καθώς δεν είχαμε παίξει ποτέ ξανά αντίπαλες. Δεν ήταν εύκολο με τον αέρα, αλλά ήταν φανταστικά».
Η αειθαλής Βίνους
Η Βίνους Γουίλιαμς, κάτοχος επτά τίτλων Grand Slam στο απλό και πρώην Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης (σήμερα στο Νο. 576), συνεχίζει να αγωνίζεται 31 ολόκληρα χρόνια μετά το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 1994.
Με 5 τίτλους στο Wimbledon, 2 στο US Open και 4 χρυσά ολυμπιακά μετάλλια (ένα στο απλό και τρία στο διπλό με την αδερφή της, Σερένα), η Βένους παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα του σπορ.
Τον περασμένο Ιούλιο στο D.C. Open, έγινε η δεύτερη γηραιότερη τενίστρια που κερδίζει αγώνα στο WTA Tour, επικρατώντας της Πέιτον Στερνς.
Η Τατιάνα Μαρία, από την πλευρά της, η οποία είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Wimbledon το 2022, προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Χόμπαρτ, σε ένα τουρνουά που αποτελεί την τελευταία «πρόβα» πριν το πρώτο Grand Slam της χρονιάς στη Μελβούρνη.
38yo Tatjana Maria defeats 45yo Venus Williams 6-4, 6-3 to reach the 2nd round in Hobart.— José Morgado (@josemorgado) January 13, 2026
Grand Slam champs 0-2 so far today there. Emma Raducanu still to come... pic.twitter.com/xmMuhXsycX
84, 1 - The combined age of 84 years and 1 day between Venus Williams and Tatjana Maria will be the oldest between two opponents in a main draw match at WTA level, since the WTA was founded in 1973 - age calculated at start of event. Evergreen!#HobartTennis | @HobartTennis @WTA— OptaAce (@OptaAce) January 13, 2026
