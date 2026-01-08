Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθεώθηκε από τον κόσμο και απάντησε με υψωμένες γροθιές, δείτε βίντεο
Euroleague Παναθηναϊκός Έργκιν Αταμάν

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθεώθηκε από τον κόσμο και απάντησε με υψωμένες γροθιές, δείτε βίντεο

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέφρασαν την απόλυτη στήριξη τους στον Τούρκο τεχνικό

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθεώθηκε από τον κόσμο και απάντησε με υψωμένες γροθιές, δείτε βίντεο
Αν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για την εμπιστοσύνη του κόσμου του Παναθηναϊκού προς το πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν, το... δημοψήφισμα στο Telekom Center Athens την έσβησε μονομιάς...

Περίπου δέκα λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Βίρτους ο Τούρκος τεχνικός βγήκε από τα αποδυτήρια και το γήπεδο σείστηκε από χειροκροτήματα με τους οπαδούς των πράσινων να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του...

«Ο λαός μίλησε...» με τον Αταμάν να απαντά με την αγαπημένη του κίνηση υψώνοντας τις γροθιές του ξεσηκώνοντας την κερκίδα.

Είσοδος Αταμάν με αποθέωση
