Αποκλεισμός–βόμβα των ΗΠΑ από το Μουντιάλ; Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα

Η διεθνής συζήτηση «φούντωσε» έπειτα από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το Άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, λόγω των πρόσφατων γεγονότων που καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο