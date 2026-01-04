Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αποκλεισμός–βόμβα των ΗΠΑ από το Μουντιάλ; Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα
Η διεθνής συζήτηση «φούντωσε» έπειτα από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το Άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, λόγω των πρόσφατων γεγονότων που καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο
Οι εξελίξεις αυτές… μεταφέρονται πλέον και στο ποδόσφαιρο, καθώς –όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Ιγνάσιο Σουάρες– συγκεκριμένα άρθρα του Καταστατικού της FIFA θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για έρευνα και πιθανές κυρώσεις εις βάρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Τι προβλέπει το Άρθρο 3 της FIFA
Το Άρθρο 3 του Καταστατικού της FIFA αναφέρει ρητά ότι ο οργανισμός δεσμεύεται στον σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
