ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Αποκλεισμός–βόμβα των ΗΠΑ από το Μουντιάλ; Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα
SPORTS

Αποκλεισμός–βόμβα των ΗΠΑ από το Μουντιάλ; Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα

Η διεθνής συζήτηση «φούντωσε» έπειτα από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το Άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, λόγω των πρόσφατων γεγονότων που καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο

Αποκλεισμός–βόμβα των ΗΠΑ από το Μουντιάλ; Τι προβλέπει ο κανονισμός της FIFA μετά τις ενέργειες στη Βενεζουέλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι εξελίξεις αυτές… μεταφέρονται πλέον και στο ποδόσφαιρο, καθώς –όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Ιγνάσιο Σουάρες– συγκεκριμένα άρθρα του Καταστατικού της FIFA θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για έρευνα και πιθανές κυρώσεις εις βάρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Τι προβλέπει το Άρθρο 3 της FIFA
Το Άρθρο 3 του Καταστατικού της FIFA αναφέρει ρητά ότι ο οργανισμός δεσμεύεται στον σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης