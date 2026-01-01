Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Στην Άστον Βίλα το «παιδί-θαύμα» της Βραζιλίας, Άλισον!
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι δαπάνησε 10,5 εκατ. λίρες για τον 19χρονο εξτρέμ της Γκρέμιο, ενισχύοντας τη γραμμή κρούσης της
Η Άστον Βίλα επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής για το παρόν και το μέλλον, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 19χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, Άλισον, από την Γκρέμιο. Ο νεαρός άσος, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του στη Λατινική Αμερική, έρχεται στο Μπέρμιγχαμ για να δώσει επιπλέον λύσεις στην επιθετική φαρέτρα του Ουνάι Έμερι.
Οι λεπτομέρειες του deal
Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έκλεισε συνολικά στα 10,5 εκατομμύρια λίρες. Πιο συγκεκριμένα, η Βίλα θα καταβάλει άμεσα 8,7 εκατ. λίρες, ενώ προβλέπονται επιπλέον 1,8 εκατ. λίρες με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.
Η Γκρέμιο διατήρησε το 10% των δικαιωμάτων του παίκτη σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης.
Πρόκειται για την πέμπτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του βραζιλιάνικου συλλόγου, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία του ποδοσφαιριστή. Ο Άλισον, παρά το νεαρό της ηλικίας του, αποχωρεί από την πατρίδα του έχοντας ήδη 41 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Γκρέμιο.
Ο Άλισον αγωνίζεται κυρίως ως δεξί εξτρέμ, χρησιμοποιώντας με εξαιρετική ευχέρεια το αριστερό του πόδι. Στο «Βίλα Παρκ» θα βρει έναν ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό, καθώς η επιθετική γραμμή της ομάδας απαρτίζεται από ονόματα όπως οι Όλι Γουότκινς, Τζέιντον Σάντσο, Μόργκαν Ρότζερς, Εβάν Γκεσάν και Ντόνιελ Μάλεν. Την ίδια ώρα, το μέλλον του δανεικού Χάρβεϊ Έλιοτ στον σύλλογο παραμένει αβέβαιο.
Aston Villa is delighted to announce the signing of 19-year-old Brazilian Alysson from Grêmio. pic.twitter.com/JoU3EBRCJw— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 1, 2026
