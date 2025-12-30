Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Το αντίο του Μπρέγκου στους «πράσινους»: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα κομμάτι μου»
Το συγκινητικό μήνυμα του 19χρονου μέσου που μετακομίζει στο Αγρίνιο ως αντάλλαγμα για τη μεταγραφή του Κοντούρη
Ο Αντριάνο Μπρέγκου αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα «μετακομίσει» πλέον στο Αγρίνιο, ως «αντάλλαγμα» στο πλαίσιο της μεταγραφής του Σωτήρη Κοντούρη απ’ τον Παναιτωλικό. Ο 19χρονος μέσος, που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στο «τριφύλλι» ως μέλος της Ακαδημίας κι έφτασε ως την πρώτη ομάδα, ανέβασε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, ευχαριστώντας τον Παναθηναϊκό για όλα όσα του προσέφερε.
Αναλυτικά το μήνυμα του Αντριάνο Μπρέγκου:
«Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου κλείνει και ανοίγει ένα νέο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ απλώς μια ομάδα για εμένα. Ήταν το δεύτερο μου σπίτι.
Από παιδί στις ακαδημίες, με όνειρα μεγαλύτερα από εμένα, μέχρι την στιγμή που φόρεσα την φανέλα της πρώτης ομάδας. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έμαθα τι σημαίνει πειθαρχία, σεβασμός, δουλειά και πίστη. Έζησα χαρές, δυσκολίες, αγώνες και στιγμές που θα κουβαλάω μέσα μου.
Θέλω να πω ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους, προπονητές, συμπαίκτες, ανθρώπους των ακαδημιών, φροντιστές και φυσικά τον κόσμου του παναθηναϊκού που ήταν πάντα εκεί. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη συνεχίζω την πορεία μου, παίρνοντας μαζί μου όσα μου έδωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα κομμάτι μου».
