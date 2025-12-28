Ο Κύργιος επικράτησε της Σαμπαλένκα στην αναβίωση του «Battle of the Sexes» 52 χρόνια μετά, δείτε βίντεο
Νικ Κύργιος Αρίνα Σαμπαλένκα Τένις Battle of the Sexes Ντουμπάι

Ο Κύργιος επικράτησε της Σαμπαλένκα στην αναβίωση του «Battle of the Sexes» 52 χρόνια μετά, δείτε βίντεο

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας νίκησε την Λευκορωσίδα στον αγώνα επίδειξης, ο οποίος αποτέλεσε και αναβίωση του θρυλικού «Battle of the Sexes», από το 1973 εκεί όπου η Μπίλυ Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς

10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Νικ Κύργιος ήταν ο νικητής στον αγώνα επίδειξης με αντίπαλη την Αρίνα Σαμπαλένκα, αναμέτρηση η οποία έχει κανονιστεί εδώ και καιρό και αποτέλεσε την αναβίωση του «Batlle of the Sexes», όταν το 1973 η Μπίλυ Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς σε αγώνα στο Χιούστον. 

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-3), σετ της Λευκορωσίδας, όμως λίγο επηρεάζει αυτό, καθώς ο αγώνας είχε τον χαρακτήρα του special event, αφού διεξήχθη στην «Coca Cola Arena» στο Ντουμπάι.

Οι κανόνες που άλλαξαν

Θέλοντας να μειωθεί το... βιολογικό χάσμα μεταξύ των δύο αθλητών, οι διοργανωτές προέβησαν σε τρεις αλλαγές στους κανονισμούς του αγώνα, ώστε να είναι πιο ίσες οι πιθανότητες.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα έγινε ένα σερβίς ανά πόντο, το ματς έληξε στα δύο νικηφόρα σετ, με tie-break 10 πόντων, ενώ, η Νο.1 τενίστρια του κόσμου θα αγωνίστηκε σε μικρότερο γήπεδο, με τη δικιά της πλευρά στο κορτ να είναι κατά 9% μικρότερη από εκείνη του Ελληνοαυστραλού τενίστα.

Από τα πρώτα λεπτά του εν λόγω αγώνα επίδειξης, τα σχόλια στα social media ήταν πάρα πολλά, καθώς, πολλοί είναι εκείνοι που σχολιάζουν αρνητικά και πως το εν λόγω ματς, ακόμη και αν είναι αγώνας θεάματος, θίγει σημαντικά το γυναικείο τένις.

Ο αγώνας στο Ντουμπάι παρακολουθήθηκε από πλήθος διασήμων, με τον Ρονάλντο το Φαινόμενο να ξεχωρίζει στις εξέδρες ως ένας από τους επίσημους προσκεκλημένους.


Κλείσιμο
Παρά την ήττα, η Λευκορωσίδα έδειξε διάθεση να μπει στο κλίμα του event, συμμετέχοντας ενεργά στο show που συνόδευσε την αναμέτρηση.




10 ΣΧΟΛΙΑ

