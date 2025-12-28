Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ο Κύργιος επικράτησε της Σαμπαλένκα στην αναβίωση του «Battle of the Sexes» 52 χρόνια μετά, δείτε βίντεο
Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας νίκησε την Λευκορωσίδα στον αγώνα επίδειξης, ο οποίος αποτέλεσε και αναβίωση του θρυλικού «Battle of the Sexes», από το 1973 εκεί όπου η Μπίλυ Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς
Ο Νικ Κύργιος ήταν ο νικητής στον αγώνα επίδειξης με αντίπαλη την Αρίνα Σαμπαλένκα, αναμέτρηση η οποία έχει κανονιστεί εδώ και καιρό και αποτέλεσε την αναβίωση του «Batlle of the Sexes», όταν το 1973 η Μπίλυ Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς σε αγώνα στο Χιούστον.
Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-3), σετ της Λευκορωσίδας, όμως λίγο επηρεάζει αυτό, καθώς ο αγώνας είχε τον χαρακτήρα του special event, αφού διεξήχθη στην «Coca Cola Arena» στο Ντουμπάι.
Οι κανόνες που άλλαξαν
Θέλοντας να μειωθεί το... βιολογικό χάσμα μεταξύ των δύο αθλητών, οι διοργανωτές προέβησαν σε τρεις αλλαγές στους κανονισμούς του αγώνα, ώστε να είναι πιο ίσες οι πιθανότητες.
Συγκεκριμένα, στον αγώνα έγινε ένα σερβίς ανά πόντο, το ματς έληξε στα δύο νικηφόρα σετ, με tie-break 10 πόντων, ενώ, η Νο.1 τενίστρια του κόσμου θα αγωνίστηκε σε μικρότερο γήπεδο, με τη δικιά της πλευρά στο κορτ να είναι κατά 9% μικρότερη από εκείνη του Ελληνοαυστραλού τενίστα.
Από τα πρώτα λεπτά του εν λόγω αγώνα επίδειξης, τα σχόλια στα social media ήταν πάρα πολλά, καθώς, πολλοί είναι εκείνοι που σχολιάζουν αρνητικά και πως το εν λόγω ματς, ακόμη και αν είναι αγώνας θεάματος, θίγει σημαντικά το γυναικείο τένις.
Ο αγώνας στο Ντουμπάι παρακολουθήθηκε από πλήθος διασήμων, με τον Ρονάλντο το Φαινόμενο να ξεχωρίζει στις εξέδρες ως ένας από τους επίσημους προσκεκλημένους.
Παρά την ήττα, η Λευκορωσίδα έδειξε διάθεση να μπει στο κλίμα του event, συμμετέχοντας ενεργά στο show που συνόδευσε την αναμέτρηση.
The world's biggest tennis fan.— Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025
Ronaldo in the house for the Battle of the Sexes 🤩 pic.twitter.com/Z0wmO5OlDN
Aryna Sabalenka pic.twitter.com/X77E026KlR— Dodikan #Tennis (@Dogukandilber) December 28, 2025
And that's all she wrote!— Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025
Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes 👏 pic.twitter.com/9Yysdt6F5V
How Sabalenka, wta no.1 btw dances after tarnishing the whole legacy set by generations of women in tennis by agreeing to participate in this circus...I hope she's ashamed, cuz I sure am— MariahSal🩹 (@mariahSal_99) December 28, 2025
..hope she goes slamless in 2026. pic.twitter.com/YajnXrvmnV
İlk oyun Sabalenka'nın oluyor. pic.twitter.com/zFBO8LGpKD— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 28, 2025
