Ο Κύργιος επικράτησε της Σαμπαλένκα στην αναβίωση του «Battle of the Sexes» 52 χρόνια μετά, δείτε βίντεο

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας νίκησε την Λευκορωσίδα στον αγώνα επίδειξης, ο οποίος αποτέλεσε και αναβίωση του θρυλικού «Battle of the Sexes», από το 1973 εκεί όπου η Μπίλυ Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς