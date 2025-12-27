Σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση ο Χάαλαντ: Πήρε ένα σκουφί Άγιου Βασίλη και πανηγύρισε τη νίκη της Σίτι κόντρα στην Νότιγχαμ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να μη σκόραρε στο «City Ground», αλλά η νίκη της Σίτι στο φινάλε του 2025 τον έκανε να το χαρεί και με το παραπάνω, παίρνοντας μάλιστα κι ένα Χριστουγεννιάτικο σκουφάκι