Σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση ο Χάαλαντ: Πήρε ένα σκουφί Άγιου Βασίλη και πανηγύρισε τη νίκη της Σίτι κόντρα στην Νότιγχαμ
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να μη σκόραρε στο «City Ground», αλλά η νίκη της Σίτι στο φινάλε του 2025 τον έκανε να το χαρεί και με το παραπάνω, παίρνοντας μάλιστα κι ένα Χριστουγεννιάτικο σκουφάκι

Ο Χάαλαντ είδε τους Ρέιντερς και Τσερκί να παίρνουν τη σκυτάλη στο σκοράρισμα για το 2-1 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, το οποίο συνέχισε το ξέφρενο σερί νικών της Μάντσεστερ Σίτι.

Με τον κόσμο των «πολιτών» να πανηγυρίζει σε κλίμα απόλυτης ευφορίας στις εξέδρες των φιλοξενούμενων στο City Ground, ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε και πήρε ένα σκουφάκι Άη-Βασίλη από τους οπαδούς και το χάρηκε κι εκείνος στο κλίμα των ημερών.

Αυτό ήταν το τελευταίο ματς της Σίτι για το 2025, αφού το επόμενο θα διεξαχθεί την Πρωτοχρονιά. 


