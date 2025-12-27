Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ρίγη συγκίνησης στο Άνφιλντ: Τα παιδιά του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς
Λύγισαν και τα σίδερα στο Άνφιλντ όταν τα δύο παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα βγήκαν στο γήπεδο μαζί με τους παίκτες των δύο ομάδων
Μερικοί μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Ντιόγκο Ζότα έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα.
Για την αγωνιστική της Boxing Day στην Premier League η Λίβερπουλ και η Γουλβς αναμετρήθηκαν και όπως ήταν φυσικό η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη και στις δύο πλευρές.
Οι δύο γιοι του Ντιόγκο Ζότα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τις μασκότ των ομάδων, σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική κίνηση προς τιμήν του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού.
Το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, με το χειροκρότημα να διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε πανό με το πρόσωπο του Ζότα, υπενθυμίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε και στους δύο συλλόγους.
Στο γήπεδο βρέθηκε και η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, που ήταν και εκείνη φορτισμένη. Στο 20ο λεπτό σηκώθηκε όρθιο όλο το γήπεδο για να χειροκροτήσει, αφού το νούμερο 20 ήταν αυτόν που φορούσε σε όλη την καριέρα του ο Πορτογάλος φορ.
Diogo Jota's two sons were among the mascots for Liverpool's meeting with Wolves at Anfield ❤️— Balls.ie (@ballsdotie) December 27, 2025
It is the first time that the two clubs have met since the 28-year old's passing earlier this year. pic.twitter.com/n6XpXCJBv6
Diogo Jota’s sons walked out with Liverpool’s mascots ahead of their match against Wolves ❤️ pic.twitter.com/8AIHVoVd4X— ESPN FC (@ESPNFC) December 27, 2025
