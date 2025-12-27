Ρίγη συγκίνησης στο Άνφιλντ: Τα παιδιά του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς
SPORTS
Ντιόγκο Ζότα Λίβερπουλ Γουλβς Premier League

Ρίγη συγκίνησης στο Άνφιλντ: Τα παιδιά του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς

Λύγισαν και τα σίδερα στο Άνφιλντ όταν τα δύο παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα βγήκαν στο γήπεδο μαζί με τους παίκτες των δύο ομάδων

Ρίγη συγκίνησης στο Άνφιλντ: Τα παιδιά του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μερικοί μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Ντιόγκο Ζότα έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα. 

Για την αγωνιστική της Boxing Day στην Premier League η Λίβερπουλ και η Γουλβς αναμετρήθηκαν και όπως ήταν φυσικό η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη και στις δύο πλευρές.

Οι δύο γιοι του Ντιόγκο Ζότα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τις μασκότ των ομάδων, σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική κίνηση προς τιμήν του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού.

Το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, με το χειροκρότημα να διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε πανό με το πρόσωπο του Ζότα, υπενθυμίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε και στους δύο συλλόγους.

Στο γήπεδο βρέθηκε και η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, που ήταν και εκείνη φορτισμένη. Στο 20ο λεπτό σηκώθηκε όρθιο όλο το γήπεδο για να χειροκροτήσει, αφού το νούμερο 20 ήταν αυτόν που φορούσε σε όλη την καριέρα του ο Πορτογάλος φορ.

Δείτε ΕΔΩ βίντεο από την στιγμή


Κλείσιμο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης