Σάκοτα: «Έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ευκαιρία να μοιράσουμε το χρόνο»
Χωρίς Λεκαβίτσιους, Σίλβα, Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλο και Μπράουν η ΑΕΚ με Σολνόκι, με τον Σάκοτα να μοιράζει χρόνο και να στοχεύει σε πρόκριση με το απόλυτο 6-0 στο BCL
Με πολλές απουσίες θ' αντιμετωπίσει τη Σολνόκι στην Ουγγαρία η ΑΕΚ αύριο, Τρίτη (16/12, 19:00) στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του Basketball Champions League, κάτι που δεν ανησυχεί πάντως τον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» και το μόνο διακύβευμα γι' αυτούς είναι το αήττητο, δηλαδή να προκριθούν με ρεκόρ 6-0.
«Ευκαιρία να ξεκουράσουμε τους καλύτερους με Σολνόκι» δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης Ντράγκαν Σάκοτα πριν από τον αυριανό αγώνα.
Συγκεκριμένα, ο Σερβοέλληνας τεχνικός επισήμανε: «Ολοκληρώνονται αύριο οι υποχρεώσεις μας στον πρώτο γύρο του BCL. Eχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τις τελευταίες έξι ημέρες, παίξαμε τρία ματς έχοντας πολλές απουσίες, με το ένα να κρίνεται στην παράταση και τα άλλα δύο να είναι κόντρα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να μοιράσουμε το χρόνο και να ξεκουράσουμε τους καλύτερους παίκτες, πηγαίνοντας, πάντως, με τη νοοτροπία να παίξουμε δυνατά και να κερδίσουμε, κι ας είναι το ματς βαθμολογικά αδιάφορο. Δεν θα το παρατήσουμε. Η Σολνόκι έδειξε στοιχεία καλού μπάσκετ στο πρώτο ματς και θα δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα ώστε να παίξουμε όσο καλύτερα».
Νοκ άουτ για τον αγώνα με την ουγγρική ομάδα έχει τεθεί και ο Λούκας Λεκαβίτσιους, που σημαίνει ότι η «βασίλισσα» θ’ αγωνιστεί με «μισή ομάδα». Ο Λιθουανός άσος διεγνώσθη (και αυτός) με ίωση και αποκλείστηκε από την αποστολή.
Εκτός τέθηκε και ο καταπονημένος (από την εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό) Κρις Σίλβα, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα, εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη εβδομάδα.
Εκτός παραμένουν στην Ένωση και οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν.
