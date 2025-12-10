Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Έκλεισε τρία χρόνια στον Ολυμπιακό ο Ροντινέι: Όσο φοράω αυτή τη φανέλα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό
Ο Ροντινέι υπέγραψε σαν σήμερα (10/12) το 2022 στον Ολυμπιακό
Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι.
Ο Βραζιλιάνος μπακ που παίζει και εξτρέμ από τότε που έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά από την πατρίδα του και την Φλαμένγκο έχει πάρει φανέλα βασικού.
Ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024 αλλά και το νταμπλ το 2025. Με τον Ολυμπιακό έχει 132 ματς, 7 γκολ και 25 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Ροντινέι γιόρτασε την τριετία του στον Ολυμπιακό με μια ανάρτηση στην οποία κάνει μίνι απολογισμό και υπόσχεται να συνεχίσει να τιμά τη φανέλα που φοράει.
Το μήνυμα του Ροντινέι
«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 3 χρόνια από την ημέρα που έφτασα στην Ελλάδα, την ημέρα που παρουσιάστηκα ως παίκτης του Ολυμπιακού.
Αυτή ήταν η ημέρα που άρχισα να γράφω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς, ένας ακόμη πολεμιστής του Πειραιά.
Σε 3 χρόνια έχουμε ζήσει πράγματα που μου φαίνονται περισσότερα από 10, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και ελπίζω να συνεχίσω να σας φέρνω χαρά στην προσπάθεια επίτευξης σπουδαίων πραγμάτων για όσο περισσότερο μπορώ.
Σας ευχαριστώ όλους για όλο τον σεβασμό που μου έχετε. Ζητώ συγγνώμη για τα λάθη και τις αποτυχίες, αλλά να είστε σίγουροι ότι όσο φοράω αυτή τη φανέλα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό!!».
