Ο Ντοκ Ρίβερς διαψεύδει τα σενάρια περί ανταλλαγής αλλά οι Σπερς ονειρεύονται τον Αντετοκούνμπο δίπλα στον Γουεμπανιάμα
Δημοσίευμα στο Ντάλας στέλνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Σαν Αντόνιο Σπερς για να παίξει δίπλα στον νεαρό Γάλλο σέντερ
Μπορεί ο Ντοκ Ρίβερς πριν από λίγες ώρες να διέψευσε τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες μέσα από το ESPN αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Dallas Hoops Journal, οι Σπερς αναμένεται να μπουν πολύ δυνατά στη μάχη απόκτησης του μέσω trade με σκοπό να τον βάλουν δίπλα στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Ένα πακέτο που θα περιελάμβανε τους Στεφόν Καστλ, Ντίλαν Χάρπερ, Ντέβιν Βασέλ και κάποιο pick θα μπορούσε να φέρει τον Γιάννη στο Σαν Αντόνιο.
Θυμίζουμε οι ανταλλαγές ολοκληρώνονται στις 5 Φεβρουαρίου 2026.
REPORT: The San Antonio Spurs are expected to ‘aggressively pursue’ Gianni’s Antetokounmpo in a trade with Milwaukee, to pair him with Victor Wembanyama, according to @DALHoopsJournal.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 4, 2025
A package that includes players like Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, & draft… pic.twitter.com/GQd4buwkLb
