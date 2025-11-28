Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι, βγήκε υποβασταζόμενος από το «Αρτέμιο Φράνκι» - Βίντεο
Ο Ζίνι ήρθε από τον πάγκο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα, όμως τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος από το «Αρτέμιο Φράνκι»
«Συναγερμός» στην ΑΕΚ για Ζίνι! Ο Ανγκολέζος επιθετικός περίπου δέκα ημέρες μετά την επιστροφή του στις προπονήσεις δυο μήνες μετά τον τραυματισμό του στο Αιγάλεω και τέσσερις ημέρες μετά το ματς με τον Άρη, στο οποίο πέτυχε το «χρυσό» γκολ, αγωνίστηκε κόντρα στη Φιορεντίνα, όμως αποχώρησε τραυματίας.
Ο νεαρός φορ πέρασε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό, έκανε... άνω - κάτω την άμυνα των Βιόλα, σημάδεψε το δοκάρι, όμως στάθηκε άτυχος, καθώς στο 89ο λεπτό τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή.
Όπως είναι προφανές υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση του Ζίνι και μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος του τραυματισμού, ο οποίος φάνηκε να είναι στο γόνατο.
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει μπροστά την το ντέτρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ λόγω του τραυματισμού του Πιερό ο μοναδικός διαθέσιμος φορ είναι ο Λούκα Γιόβιτς.
Πηγή:www,gazzetta.gr
