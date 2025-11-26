Φιορεντίνα: «Προσοχή στην ΑΕΚ» προειδοποιεί ο Πάολο Βανόλι

σήμερα

«Η ΑΕΚ έχει έντονη ιδιοσυγκρασία στο γήπεδο και αυτό είναι κρίσιμο στο ποδόσφαιρο. Δουλεύουμε επίσης πάνω σε αυτό το χαρακτηριστικό μαζί με το επιτελείο».