Φιορεντίνα: «Προσοχή στην ΑΕΚ» προειδοποιεί ο Πάολο Βανόλι
Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως στο Conference League καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής και επιβεβαίωσε βασικούς τους Ντε Χέα και Τζέκο ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ
«Προσοχή στην ΑΕΚ. Στο Conference League κάθε πρόβλεψη μπορεί να ανατραπεί». Λόγια του προπονητή της Φιορεντίνα, Πάολο Βανόλι, στην συνέντευξη Τύπου -στο Κέντρο Τύπου Wind Tre στο Viola Park-, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (27/11-22:00) με την ΑΕΚ στην 4η αγωνιστική του Conference League
O Ιταλός προπονητής, επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσουν βασικοί οι, Ντε Χέα και Τζέκο και μίλησε για:
Το Conference League: «Ένας ακόμη αγώνας που μου επιτρέπει να βλέπω άλλους παίκτες. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή και αν θέλουμε να αναπτυχθούμε, πρέπει να κατανοήσουμε την ομορφιά του να μπορούμε να παίζουμε κάθε τρεις ημέρες.»
Τη στιγμή που βρίσκεται η ομάδα: «Δεν είμαστε σε θέση να χάσουμε ούτε μία προπόνηση. Η σκληρή δουλειά, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας.»
Τις αλλαγές: «Μπορώ να σας πω ότι οι Ντε Χέα και Τζέκο θα ξεκινήσουν ως βασικοί».
Την Ευρώπη: «Το ευρωπαϊκό μου ντεμπούτο δεν είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα.»
Την ΑΕΚ: «Η AEK έχει ένα πολύ θετικό και επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου, με ισχυρή παρουσία στα άκρα. Η ομάδα του Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά πώς το Conference League μπορεί να ανατρέψει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελείται επίσης από πολλές πεινασμένες ομάδες.»
Τον Ρίτσαρσον: «Όποιος μου δίνει τα πάντα στην προπόνηση, θα έχει πάντα μια ευκαιρία. Χρειαζόμαστε τους πάντες.»
Τον Γκούντμουντσον: «Έχει την ποιότητα, είναι ένας σημαντικός παίκτης για αυτήν την ομάδα. Είμαι πεπεισμένος ότι τελικά θα μας φέρει μεγάλη ικανοποίηση.»
Τον Κομούτσο: «Ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Ο Πιέτρο μεγαλώνει και είναι ένας νεαρός παίκτης με μεγάλες δυνατότητες. Σύντομα θα μας δείξει ποιος πραγματικά είναι.»
Τους παίκτες της Φιορεντίνα εκπροσώπησε ο μέσος Χανς Νικολούσι Καβίλια.
«Ο προπονητής μας βοηθάει πολύ να αναπτυχθούμε. Με τον καιρό, θα μπορούμε να εκφράσουμε στο γήπεδο αυτό που μας ζητάει ο προπονητής. Το να γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι είναι μια πτυχή στην οποία εργαζόμαστε σκληρά, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα», τόνισε και πρόσθεσε αναφερόμενος στην ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ έχει έντονη ιδιοσυγκρασία στο γήπεδο και αυτό είναι κρίσιμο στο ποδόσφαιρο. Δουλεύουμε επίσης πάνω σε αυτό το χαρακτηριστικό μαζί με το επιτελείο».
