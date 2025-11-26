Ξεκίνησε το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες - Για πρώτη φορά η αφή έγινε μέσα στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας
SPORTS
Ολυμπιακή Φλόγα Αρχαία Ολυμπία Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Ιταλία

H Ολυμπιακή Φλόγα άρχισε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με τελικό προορισμό την γειτονική Ιταλία, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 (σ.σ. 6 έως 22 Φεβρουαρίου). Η Τελετή άρχισε με τους χαιρετισμούς των επισήμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των σχετικών προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Αρχαία Ολυμπία, που δεν ευνοούσαν την διεξαγωγή της στο Αρχαίο Στάδιο.


Εμφανώς συγκινημένη όταν ανέβηκε στο βήμα, η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, αναφέρθηκε με έμφαση στο μήνυμα ειρήνης που μεταφέρουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Στον διχασμένο κόσμο που ζούμε σήμερα, οι Αγώνες κατέχουν μια πραγματικά συμβολική θέση. Είναι καθήκον και ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι αθλητές από όλο τον κόσμο μπορούν να συναντηθούν ειρηνικά. Η φιλία και ο σεβασμός πρέπει να επικρατούν στους αθλητικούς αγώνες».

Η Τελετή Αφής ολοκληρώθηκε με την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, να παραδίδει την Ολυμπιακή Φλόγα στον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας και πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Πέτρο Γκαιδατζή, ο οποίος έδωσε την Δάδα στην πρώτη Ιταλίδα Λαμπαδηδρόμο, Στεφανία Μπελμόντο (σ.σ. δις Ολυμπιονίκη στο σκι αντοχής το 1992 και το 2002), ενώ ακολούθησε ο Άρμιν Ζέγκελερ, δύο φορές Ολυμπιονίκης στο έλκηθρο (2006, 2010).

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ταξιδέψει για εννέα ημέρες στην Ελλάδα πριν από την Τελετή Παράδοσης, που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Στην Ιταλία, η Λαμπαδηδρομία θ' αρχίσει στις 6 Δεκεμβρίου από τη Ρώμη. Μεταφερόμενη από 10.001 λαμπαδηδρόμους, η Ολυμπιακή Φλόγα θα διασχίσει την Ιταλία από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση για 63 ημέρες, καλύπτοντας 12.000 χιλιόμετρα, με στάσεις σε εμβληματικά αξιοθέατα όπως η Σιένα, η Πομπηία και η Βενετία.

Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

