Τρέλα με τον Αβδάλα μετά την φοβερή εμφάνιση με το Βιρτζίνια Τεκ - «Μια νέα έκδοση του Λούκα Ντόντσιτς»
SPORTS
Νεοκλής Αβδάλας ΗΠΑ

Τρέλα με τον Αβδάλα μετά την φοβερή εμφάνιση με το Βιρτζίνια Τεκ - «Μια νέα έκδοση του Λούκα Ντόντσιτς»

Ο Αβδάλας έγραψε 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ

Τρέλα με τον Αβδάλα μετά την φοβερή εμφάνιση με το Βιρτζίνια Τεκ - «Μια νέα έκδοση του Λούκα Ντόντσιτς»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Νεοκλή Αβδάλα και την παρουσία του στο NCAA ήταν η εμφάνισή του τα ξημερώματα της Κυριακής 11/9 απέναντι στο Πρόβινεντς, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους Αμερικανούς που αποθέωσαν τον Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ.

Ο Αβδάλας έγραψε 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ για το Βιρτζίνια Τεκ που επικράτησε με 107-101 στην παράταση.

Σχόλια στο Twitter όπως: «Μπορείτε να δείτε τον τρόπο που κινείται, ξεκάθαρα έχει πάρει το στιλ του Λούκα», «Ο Λούκα επέστρεψε στο κολέγιο;», «Ο Αβδάλας είναι κυριολεκτικά ο skinny Luka», «Ο Έλληνας Θεός του NCAA», «Ένας πιο γρήγορος Λούκα Ντόντσιτς» είναι ενδεικτικά της τρέλας των Αμερικανών για τον Αβδάλα μετά την τελευταία του εμφάνιση.

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Νέος κύκλος ισχυρός καταιγίδων από το απόγευμα και για 40 ώρες: Οι 7 περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Λύθηκε το μυστήριο της viral φωτογραφίας από τη μέρα της ληστείας στο Λούβρο - Ποιος είναι ο «νεαρός με τη φεντόρα»;

Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος στον 42ο Αυθεντικο Μαραθώνιο για δεύτερη φορά στην καριέρα του
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης