Τρέλα με τον Αβδάλα μετά την φοβερή εμφάνιση με το Βιρτζίνια Τεκ - «Μια νέα έκδοση του Λούκα Ντόντσιτς»
Ο Αβδάλας έγραψε 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ
Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Νεοκλή Αβδάλα και την παρουσία του στο NCAA ήταν η εμφάνισή του τα ξημερώματα της Κυριακής 11/9 απέναντι στο Πρόβινεντς, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους Αμερικανούς που αποθέωσαν τον Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ.
Σχόλια στο Twitter όπως: «Μπορείτε να δείτε τον τρόπο που κινείται, ξεκάθαρα έχει πάρει το στιλ του Λούκα», «Ο Λούκα επέστρεψε στο κολέγιο;», «Ο Αβδάλας είναι κυριολεκτικά ο skinny Luka», «Ο Έλληνας Θεός του NCAA», «Ένας πιο γρήγορος Λούκα Ντόντσιτς» είναι ενδεικτικά της τρέλας των Αμερικανών για τον Αβδάλα μετά την τελευταία του εμφάνιση.
🇬🇷 Neoklis Avdalas turned heads with a 33-point performance that sparked Luka Doncic comparisons 🔥👀— BasketNews (@BasketNews_com) November 9, 2025
33 PTS | 5 REB | 6 AST pic.twitter.com/cc7wH3KGXM
The Greek God of College Hoops…— Ryan Hammer🔨 (@ryanhammer09) November 9, 2025
Neoklis Avdalas.pic.twitter.com/CElLRLo7Cw
Virginia Tech’s Neoklis Avdalas is one bad dude— Arman Jovic (@PDTScouting) November 9, 2025
Today vs Providence he was unreal
33 points
6 rebounds
6 assists
13-23 FG
5-8 3P
2-4 FT
The 6’9 PG out of the Greece put together the very best freshman performance we’ve seen this season
Incredible performance pic.twitter.com/3VmrhuhFAH
