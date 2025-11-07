Πρόεδρος Βόλου για Σούντγκρεν: «Δεν δεχόμαστε την συγγνώμη του, δεν είμαστε... Σουηδοί»
SPORTS
Αχιλλέας Μπέος Ντάνιελ Σούντγκρεν

Πρόεδρος Βόλου για Σούντγκρεν: «Δεν δεχόμαστε την συγγνώμη του, δεν είμαστε... Σουηδοί»

Ο πρώην παίκτης του Βόλου με επιστολή του απολογήθηκε για όσα αρχικά είχε δηλώσει περί στημένων αγώνων

Πρόεδρος Βόλου για Σούντγκρεν: «Δεν δεχόμαστε την συγγνώμη του, δεν είμαστε... Σουηδοί»
25 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγη ώρα αφότου η ΠΑΕ Βόλος δημοσίευσε την δημόσια συγγνώμη του Ντάνιελ Σούντγκρεν, δημοσιεύτηκε επίσημη δήλωση του προέδρου της ομάδας, Γιώργου Σπυριδόπουλου ο οποίος τόνισε πως όχι μόνο δεν δέχονται την συγγνώμη του, αλλά θα συνεργαστούν με τις αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως το θέμα και να φανεί γιατί εκείνος επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Μάλιστα έστειλε κι ένα προσωπικό μήνυμα στον Σουηδό πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».


Η επίσημη δήλωση του προέδρου του Βόλου

«Επειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε μέσω email μία δημόσια συγγνώμη από τον πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Ως πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, δηλώνω ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του. Αντίθετα θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Δικαιοσύνη, με την ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το όλο θέμα, ώστε να μάθουμε και εμείς αλλά και όλη η φίλαθλη Ελλάδα για ποιο σκοπό και από που ορμώμενος, επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Κλείνοντας θα ήθελα προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα στον Σούντγκρεν: Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».

Ειδήσεις σήμερα:

Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών

Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»

To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης