Πρόεδρος Βόλου για Σούντγκρεν: «Δεν δεχόμαστε την συγγνώμη του, δεν είμαστε... Σουηδοί»
Ο πρώην παίκτης του Βόλου με επιστολή του απολογήθηκε για όσα αρχικά είχε δηλώσει περί στημένων αγώνων
Λίγη ώρα αφότου η ΠΑΕ Βόλος δημοσίευσε την δημόσια συγγνώμη του Ντάνιελ Σούντγκρεν, δημοσιεύτηκε επίσημη δήλωση του προέδρου της ομάδας, Γιώργου Σπυριδόπουλου ο οποίος τόνισε πως όχι μόνο δεν δέχονται την συγγνώμη του, αλλά θα συνεργαστούν με τις αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως το θέμα και να φανεί γιατί εκείνος επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.
Μάλιστα έστειλε κι ένα προσωπικό μήνυμα στον Σουηδό πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».
«Επειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε μέσω email μία δημόσια συγγνώμη από τον πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.
Ως πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, δηλώνω ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του. Αντίθετα θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Δικαιοσύνη, με την ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το όλο θέμα, ώστε να μάθουμε και εμείς αλλά και όλη η φίλαθλη Ελλάδα για ποιο σκοπό και από που ορμώμενος, επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.
Κλείνοντας θα ήθελα προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα στον Σούντγκρεν: Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».
Η επίσημη δήλωση του προέδρου του Βόλου
