Νόβακ Τζόκοβιτς: «Γεμίζοντας με λίγη ενέργεια Έλληνα Θεού» στην καρδιά της Αθήνας
Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας ποζάρει μπροστά από την Ακαδημία Αθηνών και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο τουρνουά Hellenic Championship
«Γεμίζοντας με λίγη ενέργεια Έλληνα Θεού» έγραψε στην ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram o Νόβακ Τζόκοβιτς, την οποία συνοδεύει και με έναν κεραυνό, το σύμβολο του Δία. Στη φωτογραφία φαίνεται ο ίδιος να ποζάρει μπροστά από ιστορικό μνημείο στην Αθήνα, της οποίας είναι πλέον μόνιμος κάτοικος. Συγκεκριμένα, ο «Νόλε» φαίνεται να ποζάρει μπροστά από την Ακαδημία Αθηνών.
Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας και πρώτος σε κατακτήσεις Grand Slam στην Ιστορία μετρά αντίστοφα για την αυριανή (4/11) πρεμιέρα του στο τουρνουά Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship της Αθήνας (ATP 250), το οποίο φιλοξενείται στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens) ήδη από την 1η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 του μήνα.
