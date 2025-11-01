Χαμός σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ για να κυνηγήσουν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ - Βίντεο

Ο Μαλακάι Φλιν είχε πολλά πάρε δώσε με τους οπαδούς στα courtside στη διάρκεια του ματς, στο τέλος τους πέταξε μία μπάλα και εκείνοι μπούκαραν στο παρκέ για να του επιτεθούν