Χαμός σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ για να κυνηγήσουν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ - Βίντεο
Ο Μαλακάι Φλιν είχε πολλά πάρε δώσε με τους οπαδούς στα courtside στη διάρκεια του ματς, στο τέλος τους πέταξε μία μπάλα και εκείνοι μπούκαραν στο παρκέ για να του επιτεθούν

Το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, ολοκληρώθηκε με «διπλό» (75-77) της Μπαχτσεσεχίρ επί της Μπουρσασπόρ.

Ο Μαλακάι Φλιν ήταν πρωταγωνιστής του αγώνα αφού πέτυχε 36 πόντους και με το τρίποντό του στο τέλος έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε κατά τη διάρκεια του ματς πολλούς διαλόγους με τους θεατές που κάθονταν στα courtside, ενώ κάποια στιγμή τους πέταξε τη μπάλα. 

Στη συνέχεια ένας οπαδός την πέταξε πίσω και ακολούθησε «ντου» στο παρκέ για να κυνηγήσουν τον Φλιν.

Η άμεση παρέμβαση των ψυχραιμότερων και των ανθρώπων ασφαλείας έβαλε σχετικά γρήγορο τέλος στην όλη υπόθεση κι ενώ ο πρώην NBAer είχε γυρίσει εξ αρχής την πλάτη κι είχε φτάσει στην άλλη πλευρά του παρκέ.


