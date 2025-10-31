Τένις: Παίρνει wild card για το τουρνουά της Αθήνας ο Λορέντζο Μουζέτι
Ο Ιταλός πρωταθλητής θέλει να κρατήσει τη θέση του στο Top 8 του ranking, ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο ATP Finals - Ο Αλιασίμ βρίσκεται στην 9η θέση και είναι μία ανάσα μακριά από τον Μουζέτι
Ο Λορέντζο Μουζέτι πρόλαβε να ζητήσει wild card και μπήκε στην κλήρωση για να συμμετάσχει στο 250άρι τουρνουά, Hellenic Championship που θα λάβει χώρα στην Αθήνα από 1η έως 8 Νοεμβρίου.
Ο λόγος; Ο Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ, έχει πλησιάσει στους 90 πόντους στην κούρσα για το ATP Finals, όπου συμμετέχουν οι πρώτοι οκτώ. Ο Ιταλός πρωταθλητής είναι στην 8η θέση και ο Καναδός ακολουθεί στην 9η.
Αν ο Αλιασίμ χάσει αύριο στον ημιτελικό ή πάει στον τελικό του Paris Masters και ηττηθεί, η θέση τους θα ξεκαθαρίσει στα 250άρια τουρνουά, με τον Μουζέτι στην Αθήνα και τον Καναδό στο Μετς της Γαλλίας.
Στην περίπτωση που ο Αλιασίμ σηκώσει το τρόπαιο στο Παρίσι, ο Μουζέτι θα αποσυρθεί από το Hellenic Championship, ενώ oι Αλεξάντρ Μπούμπλικ και Ντανίλ Μεντβέντεφ παρακολουθούν, επίσης, τις εξελίξεις με στόχο να μπουν στην οκτάδα της παγκόσμιας κατάταξης, ζητώντας wild card για Ελλάδα ή Γαλλία.
Μετά το μπαράζ των αποχωρήσεων από το τουρνουά της Αθήνας με Τσιτσιπά και Κατσάνοφ, ο Ιταλός έρχεται να κλείσει ένα κενό με τη συμμετοχή του.
