Τένις: Νέα απώλεια για το τουρνουά της Αθήνας, εκτός και ο Κατσάνοφ
SPORTS
ATP 250 Νόβακ Τζόκοβιτς Κάρεν Κατσάνοφ

Ο Ρώσος απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου

Νέα σημαντική απώλεια για το τουρνουά ATP 250 της Αθήνας που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens. 

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γίρι Λεχέτσκα απέσυρε τη συμμετοχή του και ο Κάρεν Κατσάνοφ. 

Ο Ρώσος που είναι στο Νο14 κόσμου και ήταν στο Νο2 του ταμπλό πίσω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Την θέση του στο ταμπλό παίρνει ο Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ. 

Στο τουρνουά θα δούμε και τον τρεις φορές νικητή Grand Slam τον Σταν Βαβρίνκα. 

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (2/11).

