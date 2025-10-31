Τένις: Νέα απώλεια για το τουρνουά της Αθήνας, εκτός και ο Κατσάνοφ

Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ο Ρώσος απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου
Νέα σημαντική απώλεια για το τουρνουά ATP 250 της Αθήνας που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens.
Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γίρι Λεχέτσκα απέσυρε τη συμμετοχή του και ο Κάρεν Κατσάνοφ.
Ο Ρώσος που είναι στο Νο14 κόσμου και ήταν στο Νο2 του ταμπλό πίσω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Την θέση του στο ταμπλό παίρνει ο Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.
Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (2/11).
Στο τουρνουά θα δούμε και τον τρεις φορές νικητή Grand Slam τον Σταν Βαβρίνκα.
