La Liga: Ο Μπαπέ λύτρωσε τη Ρεάλ και πάει στο clasico από την κορυφή, 1-0 τη Χετάφε - Δείτε το γκολ
Η αποβολή του Νιόμ (78΄) και το γκολ του Γάλλου (80΄) ξεκλείδωσαν το τρίποντο της Ρεάλ στην έδρα της Χετάφε που ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες
Χρειάστηκαν 80 ολόκληρα λεπτά αλλά και να μείνει με 10 παίκτες η αντίπαλός της, για να βρει δίχτυα η Ρεάλ Μαδρίτης, στην έδρα της Χετάφε. Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο «λυτρωτής» της «βασίλισσας», καθώς ο Γάλλος διεθνής επιθετικός «έγραψε» το 1-0 στο 80ό λεπτό και χάρισε το «τρίποντο» στους Μαδριλένους, για την 9η αγωνιστική της La Liga.
Ο Άλαν Νιόμ είχε αποβληθεί 3 λεπτά νωρίτερα για τους γηπεδούχους (77΄) που έμειναν και με 9 παίκτες, όταν στο 84΄ αποβλήθηκε και ο Σανκρίς. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει στο clasico με την Μπαρτσελόνα ως πρωτοπόρος!
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)
Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3 (16΄ Βάργκας - 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1 (13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο - 20΄ Βίτσελ)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2 (44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο - 66΄, 90΄+4 Αντονι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0 (69΄ Αλμάδα)
Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1 (20΄ Ντουράν - 89΄ Σολέρ)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3 (12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (80΄ Μπαπέ)
Αλαβές-Βαλένθια 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 17
Μπέτις 16
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Εσπανιόλ 15
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλλη 13
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Χετάφε 11
Αλαβές 11 -8αγ.
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Βαλένθια 8 -8αγ.
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Ρεάλ Σοσιεδάδ 6
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6
