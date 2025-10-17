Euroleague: Πρόστιμο σε Γκραντ, Λάρκιν, Μεσίνα και Χοσεάν Κερεχέτα

Από 5 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο θα πρέπει να καταβάλουν ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού και ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές για επικριτικές δηλώσεις τους για τη διαιτησία.



Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε με πρόστιμο τους δύο Αμερικανούς γκαρντ, ενώ με 5 χιλιάδες ευρώ τιμωρήθηκε και ο τεχνικός της Αρμάνι Μιλάνο Έτορε Μεσίνα, επίσης για δηλώσεις του σχετικά με τη διαιτησία. Τέλος, πρόστιμο 8 χιλιάδες ευρώ επιβλήθηκε στον πρόεδρο της Μπασκόνια, Χοσεάν Κερεχέτα, για πράξεις που υποδεικνύουν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές.

Η Euroleague προστατεύει τους διαιτητές και δεν αφήνει χωρίς τιμωρία οποιαδήποτε πράξη ή δήλωση που υποτιμά τους διαιτητές.



Ως εκ τούτου, ο Τζέριαν Γραντ τιμωρήθηκε με 5 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο για δηλώσεις του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Ο Σέιν Λάρκιν της Εφές θα καταβάλει το ίδιο ποσό (5 χιλιάδες ευρώ) για δηλώσεις του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα της Εφές με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Ο πρόεδρος της Μπασκόνια, Χοσεάν Κερεχέτα, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 8 χιλιάδων ευρώ για πράξεις που υποδεικνύουν έλλειψη σεβασμού προς το διαιτητικό πλήρωμα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπασκόνια με τον Παναθηναϊκό, για την 3η αγωνιστική.

Τέλος, ο Ιταλός τεχνικός της Αρμάνι Μιλάνο, Έτορε Μεσίνα, θα καταβάλει το ποσό των 5 χιλιάδων ευρώ για δηλώσεις του για τη διαιτησία στον αγώνα με τη Μονακό, για την 3η αγωνιστική της Euroleague.



