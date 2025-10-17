Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
O Εμπαπέ πήρε μια ολοκαίνουρια BMW φτιαγμένη αποκλειστικά για εκείνον, αλλά... δεν έχει δίπλωμα οδήγησης
Ο Γάλλος άσος έγινε αστέρας από όταν ήταν πολύ μικρός και έχει δηλώσει πως... δεν τον ενδιέφερε να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αφού έχει οδηγούς
Ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε μια ολοκαίνουρια BMW φτιαγμένη για εκείνον, μέσω της συνεργασίας της Ρεάλ Μαδρίτης με την εταιρεία αυτοκινήτων, αλλά ακόμα δεν μπορεί να την οδηγήσει στους δρόμους της Ισπανίας.
Συγκεκριμένα, οι Μαδριλένοι και η BMW ανανέωσαν φέτος τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει την προσφορά νέων οχημάτων σε όλα τα μέλη της πρώτης ομάδας, όπως έγινε γνωστό μέσα απο τα social media της ομάδας. Οι «μερένγκες» αποφάσισαν να χαρίσουν στους παίκτες ένα ξεχωριστό δώρο όπως και κάθε χρόνο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν το μοντέλο που προτιμούν, αλλά και να το εξατομικεύσουν με πινακίδα που φέρει το όνομά τους.
Ανάμεσα στους παραλήπτες, όπως ήταν φυσικό, βρέθηκε και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη πέρυσι μετά τη μεταγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γάλλος σταρ επέλεξε ένα πολυτελές μοντέλο BMW, από τη σειρά i7 σε μαύρη απόχρωση και εσωτερικό σχεδιασμένο αποκλειστικά για εκείνον.
Το… αστείο της υπόθεσης όμως είναι πως ο Εμπαπέ δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, κάτι που σημαίνει ότι προς το παρόν δεν μπορεί να οδηγήσει το καινούριο του αυτοκίνητο. Οι συμπαίκτες του πάντως δεν παρέλειψαν να τον πειράξουν, λέγοντάς του πως «έχει την πιο εντυπωσιακή BMW του πάρκινγκ, αλλά θα χρειαστεί οδηγό».
«Για κάποιους είναι απαραίτητο, αλλά για εμένα ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα» έχει δηλώσει παλαιότερα ο πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης φέτος. Λόγω της πορείας του από πολύ νεαρή ηλικία στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, ο Γάλλος αστέρας «δεν είχε χρόνο» για μαθήματα οδήγησης, όπως έχει ειπωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όταν ήταν στη Παρί Σεν Ζερμέν, το κλαμπ του προσέφερε βοήθεια με το δίπλωμά του αλλά την απέρριψε καθώς δεν το θεώρησε απαραίτητο.
Εκτός από τον Εμπαπέ, BMW παρέλαβαν όλοι οι παίκτες της πρώτης ομάδας, όπως και ο προπονητής Τσάμπι Αλόνσο, στο πλαίσιο της χορηγικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κάθε αυτοκίνητο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης συμμετέχει στην πρωτοβουλία “BMW Sustainable Fleet”, επιλέγοντας αποκλειστικά ηλεκτρικά ή υβριδικά μοντέλα.
Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της φιλοσοφίας του συλλόγου να προωθεί την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, συνδυάζοντας πολυτέλεια και οικολογική συνείδηση, με τον Εμπαπέ να πρωταγωνιστεί αυτή τη φορά όχι στο γήπεδο, αλλά στο… τιμόνι, όταν τελικά αποκτήσει το δίπλωμά του.
