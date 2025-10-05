Λουτσέσκου: «Κάναμε τέλειο ματς στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτη φορά βιώνω τέτοια αρνητικότητα»
Λουτσέσκου: «Κάναμε τέλειο ματς στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτη φορά βιώνω τέτοια αρνητικότητα»
Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θα πω βλακεία αν μιλήσω», απάντησε στη συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε για την προπονητολογία των τελευταίων ημερών και αποθέωσε Γιακουμάκη, Λόβρεν, Τσιφτσή
Το πρώτο σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα και τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό με 2-1 είχε να κάνει με το πάθος που έδειξε η ομάδα του και πήρε τη νίκη.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη κάμερα της NOVA:
«Κάθε παιχνίδι που κερδίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πάντα με την ίδια λογική αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Κάτι μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ δεν παίξαμε άσχημα, ήμασταν άτυχοι και δεν είχαμε την ίδια συγκέντρωση. Σήμερα αντιδράσαμε σωστά.
Μετά το ημίχρονο κάναμε τέλειο παιχνίδι στην μαχητικότητά μας και την ένταση που είχαμε. Εδώ και μήνες νομίζουν ότι είμαστε σε μία καταστροφή, αλλά δεν είναι έτσι. Μέσα σε όλο αυτό εμείς θα πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη μας, να βρούμε αντίδραση. Έτσι προσπαθείς να κρατήσεις την ισορροπία. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ισορροπία».
«Πρώτη φορά βιώνω τέτοια αρνητικότητα και πίεση»
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στην ασφυκτική πίεση και την αρνητικότητα που υπάρχει γύρω από την ομάδα, τόνισε ότι δε θεωρεί ως απάντηση την κίνηση των παικτών να πανηγυρίσουν μαζί του. Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός του Δικεφάλου:
Η ομάδα σας που έχει αδικηθεί κι από τα ΜΜΕ, πέρασε δύσκολα για 30 λεπτά, είναι πιεσμένη, χάνει τον τερματοφύλακα της, τι άλλαξε και έφτασε να κερδίσει και να λέμε ότι είναι και μικρό το σκορ:
«Είμαι εδώ αρκετό καιρό. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω αυτήν την κατάσταση, αυτήν την αρνητικότητα, τη μεγάλη πίεση. Ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν έρχονται πάντα τόσο εύκολα. Τι να πούμε για τη Λίβερπουλ έχει ξοδέψει 500 εκατ. και δεν έχει νικήσει τρία ματς ή πέρσι η Σίτι; Πρέπει να βλέπουμε σε τέτοιες στιγμές τη δουλειά που κάνουν οι παίκτες που προσπαθούν, παλεύουν, κάνουν λάθη αλλά δεν σταματούν. Είχαμε αυτήν την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά υπάρχει μια κατάσταση εδώ και 15 ημέρες που μας έκανε να αισθανόμαστε ότι είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού.
Ξεκινήσαμε με ένα αίσθημα φόβου, κάτι το οποίο οδηγεί σε σύγχυση με τις μεγάλες μπάλες που κάναμε, κι αν άλλαξε κάτι στο β' ημίχρονο αυτό ήταν. Στο Β' ημίχρονο πάλι κάναμε λάθη, αλλά το ματς το κερδίσαμε με την ένταση με την πίεση στον αντίπαλο που δεν του δώσαμε το δικαίωμα να βγάλει την ποιότητα που έχει μέσα στο γήπεδο.
Δεν ξέρω γιατί υπάρχει όλο αυτό... Είμαστε εδώ προσπαθούμε, θέλουμε να πετύχουμε αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εύκολο με ταξίδια και δύσκολα ματς. Μια ομάδα που πρέπει να αποκτήσει χημεία, να αντιληφθούν οι νέοι τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδα και ο κόσμος μπορεί να μιλάει για τα λεφτά που παίρνουν αλλά είναι νεαρά παιδιά και θέλει υπομονή..
Πρέπει να κρατάμε την ισορροπία εντός και εκτός γηπέδου και επίσης να παλεύουμε όπως κάναμε και στο Β' ημίχρονο. ΝΑ αφήσουμε πίσω το άγχος, να μην σκεφτόμαστε τα λάθη και να αντιδρούμε. Σε κάθε περίπτωση θα έρθουν οι καλές εμφανίσεις, τα γκολ, ματς που δε θα παίξουμε καλά, αλλά η χρονιά είναι μεγάλη και θέλει ισορροπία»
-Είδαμε μετά την ισοφάριση οι παίκτες να τρέχουν παντού κάτι που δεν είχε συμβεί πριν. Ήταν τόσο πολύ ψυχολογικό το θέμα για την ομάδα σας;
«Ο καθένας έχει την άποψη του και μπορείτε να κάνετε τις αναλύσεις σας. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι... Το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι όμορφο γιατί έχει συναισθήματα, έχει εναλλαγές αλλά δε θέλω να μπω σ' αυτήν τη λογική. Πλην του αγώνα με τον Λεβαδειακό, στα άλλα ματς θεωρώ ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο κι ας μην κερδίσαμε σε όλα. Υπάρχουν ομάδες που κουμπώνουν καλύτερα με εμάς, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε μία καλύτερη ισορροπία».
-Είναι μια απάντηση ο τρόπος που πανηγυρίστηκαν τα γκολ και η νίκη;
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη κάμερα της NOVA:
«Κάθε παιχνίδι που κερδίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πάντα με την ίδια λογική αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Κάτι μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ δεν παίξαμε άσχημα, ήμασταν άτυχοι και δεν είχαμε την ίδια συγκέντρωση. Σήμερα αντιδράσαμε σωστά.
Μετά το ημίχρονο κάναμε τέλειο παιχνίδι στην μαχητικότητά μας και την ένταση που είχαμε. Εδώ και μήνες νομίζουν ότι είμαστε σε μία καταστροφή, αλλά δεν είναι έτσι. Μέσα σε όλο αυτό εμείς θα πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη μας, να βρούμε αντίδραση. Έτσι προσπαθείς να κρατήσεις την ισορροπία. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ισορροπία».
«Πρώτη φορά βιώνω τέτοια αρνητικότητα και πίεση»
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στην ασφυκτική πίεση και την αρνητικότητα που υπάρχει γύρω από την ομάδα, τόνισε ότι δε θεωρεί ως απάντηση την κίνηση των παικτών να πανηγυρίσουν μαζί του. Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός του Δικεφάλου:
Η ομάδα σας που έχει αδικηθεί κι από τα ΜΜΕ, πέρασε δύσκολα για 30 λεπτά, είναι πιεσμένη, χάνει τον τερματοφύλακα της, τι άλλαξε και έφτασε να κερδίσει και να λέμε ότι είναι και μικρό το σκορ:
«Είμαι εδώ αρκετό καιρό. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω αυτήν την κατάσταση, αυτήν την αρνητικότητα, τη μεγάλη πίεση. Ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν έρχονται πάντα τόσο εύκολα. Τι να πούμε για τη Λίβερπουλ έχει ξοδέψει 500 εκατ. και δεν έχει νικήσει τρία ματς ή πέρσι η Σίτι; Πρέπει να βλέπουμε σε τέτοιες στιγμές τη δουλειά που κάνουν οι παίκτες που προσπαθούν, παλεύουν, κάνουν λάθη αλλά δεν σταματούν. Είχαμε αυτήν την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά υπάρχει μια κατάσταση εδώ και 15 ημέρες που μας έκανε να αισθανόμαστε ότι είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού.
Ξεκινήσαμε με ένα αίσθημα φόβου, κάτι το οποίο οδηγεί σε σύγχυση με τις μεγάλες μπάλες που κάναμε, κι αν άλλαξε κάτι στο β' ημίχρονο αυτό ήταν. Στο Β' ημίχρονο πάλι κάναμε λάθη, αλλά το ματς το κερδίσαμε με την ένταση με την πίεση στον αντίπαλο που δεν του δώσαμε το δικαίωμα να βγάλει την ποιότητα που έχει μέσα στο γήπεδο.
Δεν ξέρω γιατί υπάρχει όλο αυτό... Είμαστε εδώ προσπαθούμε, θέλουμε να πετύχουμε αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εύκολο με ταξίδια και δύσκολα ματς. Μια ομάδα που πρέπει να αποκτήσει χημεία, να αντιληφθούν οι νέοι τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδα και ο κόσμος μπορεί να μιλάει για τα λεφτά που παίρνουν αλλά είναι νεαρά παιδιά και θέλει υπομονή..
Πρέπει να κρατάμε την ισορροπία εντός και εκτός γηπέδου και επίσης να παλεύουμε όπως κάναμε και στο Β' ημίχρονο. ΝΑ αφήσουμε πίσω το άγχος, να μην σκεφτόμαστε τα λάθη και να αντιδρούμε. Σε κάθε περίπτωση θα έρθουν οι καλές εμφανίσεις, τα γκολ, ματς που δε θα παίξουμε καλά, αλλά η χρονιά είναι μεγάλη και θέλει ισορροπία»
-Είδαμε μετά την ισοφάριση οι παίκτες να τρέχουν παντού κάτι που δεν είχε συμβεί πριν. Ήταν τόσο πολύ ψυχολογικό το θέμα για την ομάδα σας;
«Ο καθένας έχει την άποψη του και μπορείτε να κάνετε τις αναλύσεις σας. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι... Το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι όμορφο γιατί έχει συναισθήματα, έχει εναλλαγές αλλά δε θέλω να μπω σ' αυτήν τη λογική. Πλην του αγώνα με τον Λεβαδειακό, στα άλλα ματς θεωρώ ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο κι ας μην κερδίσαμε σε όλα. Υπάρχουν ομάδες που κουμπώνουν καλύτερα με εμάς, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε μία καλύτερη ισορροπία».
-Είναι μια απάντηση ο τρόπος που πανηγυρίστηκαν τα γκολ και η νίκη;
«Όχι... Είμαστε όλοι μαζί, σαν μια οικογένεια στον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να έχει υπομονή σε δύσκολες στιγμές και να είναι σίγουρος ότι προσπαθούμε να δώσουμε το 100%. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες όχι. Υπήρχε μια χαρά στους πανηγυρισμούς και καμία άλλη απάντηση».
Για την εμφάνιση του Γιακουμάκη και το πάθος του Λόβρεν:
«Κορυφαίοι και οι δύο. Ο Γιακουμάκης έδωσε πολλά σήμερα, μάχη, πνεύμα. Στιγμές που μας έδωσε μία ανάσα με την πίεση του. Ο Ντέγιαν μας έδωσε ένα μάθημα κατά της κούρασης. Πως να ξεπερνάμε και να παίρνουμε το παραμικρό μέσα στο γήπεδο. Όλη η στάση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικοί. Ειδική μνεία στον Τσιφτσή, που μπήκε στο ημίχρονο και έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Καθόλου εύκολο για τερματοφύλακα. Δεν θα ήθελα να μιλάμε μόνο για δύο ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω κάτι για τον καθένα. Δεν ξέρει κανείς τα συναισθήματα των ποδοσφαιριστών και πως αυτό βγήκε στο χορτάρι».
Για το αν πιστεύει ότι η διακοπή έρχεται την κατάλληλη στιγμή:
«Πριν από αυτό το ματς είχαμε Ευρώπη και οι δύο. Μία παραπάνω μέρα ξεκούρασης ο Ολυμπιακός, αλλά δεν φάνηκε αυτό με το πάθος που βγάλαμε. Άλλες φορές δεν είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Η διακοπή έρχεται σε ένα σημείο που μας δίνει ανακούφιση για να γεμίσει βενζίνη το μυαλό για τη συνέχεια».
Για τον πανηγυρισμό που όλοι πήγαν πάνω του αν έχει σχέση με την προπονητολογία των τελευταίων ημερών και ήταν μία κίνηση-απάντηση των παικτών: «Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θα πω βλακεία αν μιλήσω».
Ειδήσεις σήμερα:
Με τη μέθοδο «κλέφτες κι αστυνόμοι» έστησαν τη διπλή τηλεφωνική απάτη στο Χαλάνδρι - Πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες και κοσμήματα η λεία τους
Από τις κουμπαριές με τον Ερντογάν στα Μνημόνια: Το νέο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη που τα έζησε όλα
Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Της επιτέθηκε δύο φορές
Για την εμφάνιση του Γιακουμάκη και το πάθος του Λόβρεν:
«Κορυφαίοι και οι δύο. Ο Γιακουμάκης έδωσε πολλά σήμερα, μάχη, πνεύμα. Στιγμές που μας έδωσε μία ανάσα με την πίεση του. Ο Ντέγιαν μας έδωσε ένα μάθημα κατά της κούρασης. Πως να ξεπερνάμε και να παίρνουμε το παραμικρό μέσα στο γήπεδο. Όλη η στάση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικοί. Ειδική μνεία στον Τσιφτσή, που μπήκε στο ημίχρονο και έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Καθόλου εύκολο για τερματοφύλακα. Δεν θα ήθελα να μιλάμε μόνο για δύο ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω κάτι για τον καθένα. Δεν ξέρει κανείς τα συναισθήματα των ποδοσφαιριστών και πως αυτό βγήκε στο χορτάρι».
Για το αν πιστεύει ότι η διακοπή έρχεται την κατάλληλη στιγμή:
«Πριν από αυτό το ματς είχαμε Ευρώπη και οι δύο. Μία παραπάνω μέρα ξεκούρασης ο Ολυμπιακός, αλλά δεν φάνηκε αυτό με το πάθος που βγάλαμε. Άλλες φορές δεν είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Η διακοπή έρχεται σε ένα σημείο που μας δίνει ανακούφιση για να γεμίσει βενζίνη το μυαλό για τη συνέχεια».
Για τον πανηγυρισμό που όλοι πήγαν πάνω του αν έχει σχέση με την προπονητολογία των τελευταίων ημερών και ήταν μία κίνηση-απάντηση των παικτών: «Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θα πω βλακεία αν μιλήσω».
Ειδήσεις σήμερα:
Με τη μέθοδο «κλέφτες κι αστυνόμοι» έστησαν τη διπλή τηλεφωνική απάτη στο Χαλάνδρι - Πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες και κοσμήματα η λεία τους
Από τις κουμπαριές με τον Ερντογάν στα Μνημόνια: Το νέο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη που τα έζησε όλα
Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Της επιτέθηκε δύο φορές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα