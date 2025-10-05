Λουτσέσκου: «Κάναμε τέλειο ματς στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτη φορά βιώνω τέτοια αρνητικότητα»

«Όχι... Είμαστε όλοι μαζί, σαν μια οικογένεια στον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να έχει υπομονή σε δύσκολες στιγμές και να είναι σίγουρος ότι προσπαθούμε να δώσουμε το 100%. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες όχι. Υπήρχε μια χαρά στους πανηγυρισμούς και καμία άλλη απάντηση».«Κορυφαίοι και οι δύο. Ο Γιακουμάκης έδωσε πολλά σήμερα, μάχη, πνεύμα. Στιγμές που μας έδωσε μία ανάσα με την πίεση του. Ο Ντέγιαν μας έδωσε ένα μάθημα κατά της κούρασης. Πως να ξεπερνάμε και να παίρνουμε το παραμικρό μέσα στο γήπεδο. Όλη η στάση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικοί. Ειδική μνεία στον Τσιφτσή, που μπήκε στο ημίχρονο και έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Καθόλου εύκολο για τερματοφύλακα. Δεν θα ήθελα να μιλάμε μόνο για δύο ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω κάτι για τον καθένα. Δεν ξέρει κανείς τα συναισθήματα των ποδοσφαιριστών και πως αυτό βγήκε στο χορτάρι».«Πριν από αυτό το ματς είχαμε Ευρώπη και οι δύο. Μία παραπάνω μέρα ξεκούρασης ο Ολυμπιακός, αλλά δεν φάνηκε αυτό με το πάθος που βγάλαμε. Άλλες φορές δεν είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Η διακοπή έρχεται σε ένα σημείο που μας δίνει ανακούφιση για να γεμίσει βενζίνη το μυαλό για τη συνέχεια».«Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θα πω βλακεία αν μιλήσω».