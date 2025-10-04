Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Πέρασε με «διπλό» η Τότεναμ, 2-1 στην έδρα της Λιντς - Δείτε τα γκολ
Πέρασε με «διπλό» η Τότεναμ, 2-1 στην έδρα της Λιντς - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Τόμας Φρανκ, πήρε δύσκολο διπλό στο «Έλαντ Ρόουντ» με γκολ των Τελ και Κούντους, ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει η Λιντς με τον Όκαφορ
Η εφετινή Τότεναμ αποδεικνύεται άκρως ανταγωνιστική, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Η ομάδα του Τόμας Φρανκ νίκησε τη Λιντς με 2-1 στο «Έλαντ Ρόουντ» για την 7η αγωνιστική χάρη σε ένα γκολ και μια ασίστ του Μοχάμεντ Κούντους, που οδήγησαν τη γηπεδούχο ομάδα στην πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα στο Έλαντ Ρόουντ μετά από πάνω από ένα χρόνο.
Ο Μάθις Τελ έδωσε το προβάδισμα στους «Πετεινούς» στο 23ο λεπτό, πριν ο Νόα Οκαφόρ ισοφαρίσει έντεκα λεπτά αργότερα.
Καθώς η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κούντους εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος για να επιτεθεί στην περιοχή της Λιντς και να νικήσει τον τερματοφύλακα Καρλ Ντάρλοου, δίνοντας στην Τότεναμ προβάδισμα με το πρώτο γκολ του Γκανέζου για τους Λονδρέζους.
Το αήττητο home run της Λιντς έληξε ύστερα από 23 αγώνες πρωταθλήματος, καθώς η Τότεναμ ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς, έναν βαθμό πίσω από τη Λίβερπουλ που επισκέπτεται την Τσέλσι αργότερα το Σάββατο. Η Λιντς είναι 12η με οκτώ βαθμούς.
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1 (78΄, 90΄+6 Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Τότεναμ 1-2 (34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 04/10
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 04/10
Τσέλσι-Λίβερπουλ 04/10
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10
Η ομάδα του Τόμας Φρανκ νίκησε τη Λιντς με 2-1 στο «Έλαντ Ρόουντ» για την 7η αγωνιστική χάρη σε ένα γκολ και μια ασίστ του Μοχάμεντ Κούντους, που οδήγησαν τη γηπεδούχο ομάδα στην πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα στο Έλαντ Ρόουντ μετά από πάνω από ένα χρόνο.
Ο Μάθις Τελ έδωσε το προβάδισμα στους «Πετεινούς» στο 23ο λεπτό, πριν ο Νόα Οκαφόρ ισοφαρίσει έντεκα λεπτά αργότερα.
Καθώς η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κούντους εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος για να επιτεθεί στην περιοχή της Λιντς και να νικήσει τον τερματοφύλακα Καρλ Ντάρλοου, δίνοντας στην Τότεναμ προβάδισμα με το πρώτο γκολ του Γκανέζου για τους Λονδρέζους.
Το αήττητο home run της Λιντς έληξε ύστερα από 23 αγώνες πρωταθλήματος, καθώς η Τότεναμ ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς, έναν βαθμό πίσω από τη Λίβερπουλ που επισκέπτεται την Τσέλσι αργότερα το Σάββατο. Η Λιντς είναι 12η με οκτώ βαθμούς.
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1 (78΄, 90΄+6 Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Τότεναμ 1-2 (34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 04/10
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 04/10
Τσέλσι-Λίβερπουλ 04/10
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10
Γουλβς-Μπράιτον 05/10
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Άρσεναλ 13
Κρίσταλ Πάλας 12
Σάντερλαντ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Τσέλσι 8
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 1
Όλες οι Ειδήσεις
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
Γουλβς-Μπράιτον 05/10
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Άρσεναλ 13
Κρίσταλ Πάλας 12
Σάντερλαντ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Τσέλσι 8
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 1
Όλες οι Ειδήσεις
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα