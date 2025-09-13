Υπό το βλέμμα του Γκάλη ο Άρης 77-67 τον Προμηθέα σε φιλικό παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο

Αποδοτικότερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια, στο παρκέ, ο Προμηθέας επικράτησε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, στο δεύτερο παιχνίδι για την 3η μέρα του 32ου τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» του Άρη με 77-67. Τεστ που αποτέλεσε τα αποκαλυπτήρια των «κιτρινόμαυρων», ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, ενώπιων των φιλάθλων τους.

Το ματς είχε, επιπλέον, την... αύρα του Νίκου Γκάλη, καθώς στο ημίχρονο της αναμέτρησης ο κορυφαίος του ελληνικού μπάσκετ βραβεύτηκε από τους διοργανωτές του τουρνουά, τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης.

«Με τους διαιτητές είχα πάντα σχέση αγάπης-μίσους, αλλά στο τέλος ήμασταν φίλοι», ανέφερε, χαριτολογώντας, ο «γκάνγκστερ», ο οποίος αφού ευχήθηκε «Καλή επιτυχία στην ομάδα μας» χαιρέτησε έναν-έναν τους καλαθοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του Άρη.

Ο Νίκος Γκάλης δέχτηκε... ασφυκτικό πρέσινγκ, από μικρούς και μεγάλους σε ηλικία φιλάθλους, για να βγει φωτογραφίες και να υπογράψει αυτόγραφα, στο οποίο ανταποκρίθηκε χωρίς αντίρρηση και έφυγε από το «Nick Galis Hall», με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου του αγώνα.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν, στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου με 15-14, οι Πατρινοί πήραν κεφάλι στο σκορ στο 8’ με 15-17 και δεν έπαψαν να είναι... αφεντικό στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το φινάλε του ματς. Στο 18’ ξέφυγαν με +8 (27-35), απόσταση που ανέβασαν στο 35’ στο +10 (58-68).

*Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο του τουρνουά και με τη συμμετοχή δεκάδων ανθρώπων, στη διάρκεια του αγώνα του Άρη με τον Προμηθέα, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία.

*Θεατής του αγώνα ήταν ο τραυματίας για τον Άρη, Γιώργος Τανούλης. Ο σέντερ των «κιτρινόμαυρων», ο οποίος θα χάσει τη νέα σεζόν, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας, όταν εισήλθε -στηριζόμενος σε πατερίτσες- στην κεντρική σάλα του Αλεξανδρείου.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 36-38, 48-57, 67-77.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Αναστασιάδης Β., Κούρογλου

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς): Μήτρου-Λόνγκ 14 (1), Τζόουνς 16 (1), Φορμπς 12 (1), Φόρεστερ 5, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 6, Καζαμίας 3, Ίνοχ 1, Χάρελ 4, Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα 6 (2).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ( Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 16 (4), Κόλεμαν 18 (2), Πλώτας, Μπαζίνας 7 (1), Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 11 (1), Λάγιος 3, Κομνιανίδης 2, Καραγιαννίδης 3, Πόλικαπ 2, Μακιούρα 3 (1), Σταυρακόπουλος 12 (4).

















