Το «ευχαριστώ» της ΕΟΕ για τη δωρεάν φιλοξενία των Εθνικών Ομάδων στα Αθλητικά Κέντρα
Ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να φιλοξενούνται οι Εθνικές μας ομάδες, όλων των αθλημάτων και όλων των ηλικιών, στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας χωρίς κόστος υλοποιείται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού
Με ανακοίνωση της η ΕΟΕ εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την επίλυση ενός πολύ σημαντικού προβλήματα που αφορούσε την προετοιμασία των εθνικών ομάδων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση να βρεθεί λύση στο θέμα της δωρεάν φιλοξενίας των Εθνικών Ομάδων των Ολυμπιακών Αθλημάτων στα Αθλητικά Κέντρα (ΕΑΚ, ΟΑΚΑ) , όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Βρούτσης.
Η ΕΟΕ από την πρώτη στιγμή μέσω του Προέδρου της Ισίδωρου Κούβελου και του Γενικού Γραμματέα Στέφανου Χανδακά, είχε ζητήσει να μην χρεώνονται οι Εθνικές Ομάδες για τη χρήση των εγκαταστάσεων των Αθλητικών Κέντρων για προπονήσεις, όπως ίσχυε έως τώρα.
Με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού εισακούστηκε η πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής και δίνεται πραγματική λύση στα δυσβάστακτα κόστη που επέβαλαν τα αθλητικά κέντρα με αποτέλεσμα την μη σωστή λειτουργία και προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων ενόψει της συμμετοχής τους στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.
Για τη σοβαρή εξέλιξη για τον ελληνικό ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο Πρόεδρος κ. Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε: «Νιώθουμε πραγματικά ικανοποιημένοι και δικαιωμένοι που η κυβέρνηση είδε θετικά το αίτημα της ΕΟΕ και έδωσε λύση σε ένα σοβαρό και σημαντικό πρόβλημα των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό κ. Βρούτση που άκουσαν και υλοποίησαν την πρόταση της ΕΟΕ η οποία εξέφραζε τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους Αθλητές. Είναι ένα πρώτο βήμα για την συνολική επίλυση του προβλήματος στέγασης των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Εθνικών Ομάδων.»
