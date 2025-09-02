Το «ευχαριστώ» της ΕΟΕ για τη δωρεάν φιλοξενία των Εθνικών Ομάδων στα Αθλητικά Κέντρα

Ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να φιλοξενούνται οι Εθνικές μας ομάδες, όλων των αθλημάτων και όλων των ηλικιών, στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας χωρίς κόστος υλοποιείται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού