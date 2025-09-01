Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Απέλυσε τον Τεν Χαγκ μετά από μόλις 3 παιχνίδια
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Απέλυσε τον Τεν Χαγκ μετά από μόλις 3 παιχνίδια
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League αποφάσισε να τελειώσει άμεσα τον Ολλανδό προπονητή
Έρικ Τεν Χαγκ τέλος πριν καν αρχίσει στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! Τα δημοσιεύματα της Κυριακής (31/8) επιβεβαιώθηκαν και ο Ολλανδός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον γερμανικό σύλλογο, ύστερα από μόλις 3 παιχνίδια στον πάγκο.
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League πήρε την απόφαση να απολύσει τον 55χρονο ανήμερα της τελευταίας ημέρας των μεταγραφών και της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, έτσι ώστε να υπάρξει ένα διάστημα για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.
Στην ουσία ο Τεν Χαγκ πληρώνει το κάκιστο ξεκίνημα του συλλόγου στη Bundesliga, όπου έχασε στην πρεμιέρα εντός έδρας από τη Χόφενχαϊμ (1-2) και έμεινε στο 3-3 με την Βέρντερ Βρέμης εκτός έδρας, παρά το γεγονός πως η ομάδα του προηγήθηκε με 1-3 και αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω.
Αυτή είναι η δεύτερη απόλυση για τον Ολλανδό μέσα σε ένα χρόνο, αφού είχε προηγηθεί εκείνη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Οκτώβριο του 2024.
🚨 EXCLUSIVE: Erik ten Hag has just been SACKED by Bayer Leverkusen.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Decision made by the club’s hierarchy this morning and manager informed right now. pic.twitter.com/WjraNnhntA
