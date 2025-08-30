«Πάτησε» Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Μίλος Πάντοβιτς: «Νιώθω τιμή που είμαι εδώ, έχω μεγάλους στόχους»
Ο 23χρονος Σέρβος φορ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι»
Ο Μίλος Πάντοβιτς, ο 23χρονος Σέρβος επιθετικός, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η άφιξή του επιβεβαιώνει την οριστική συμφωνία του «τριφυλλιού» με την Μπάτσκα Τόπολα.
Ο Πάντοβιτς, ο οποίος αφίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο «Ελ. Βενιζέλος», αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους «πράσινους» και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα.
Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Πάντοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή, τονίζοντας: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να είμαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό».
Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού ή κάποιον συμπατριώτη του για να πάρει πληροφορίες:
«Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του Πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους αλλά μετά το παιχνίδι θα τα πούμε».
Για τους προσωπικούς του στόχους:
«Έχω μεγάλους στόχους, για αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την στιγμή θα πω ότι πρώτα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες θα θέσω τους στόχους μου».
Το who is who του Μίλος Πάντοβιτς
Γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας στις 24 Αυγούστου του 2002. Ξεκίνησε αρχικά να παίζει ποδόσφαιρο στην Μπίστριτσα και ύστερα πήγε στην μεγάλη ομάδα της περιοχής Βοϊβοντίνα προτού κάνει το μεγάλο βήμα για την Κ15 του Ερυθρού Αστέρα.
☘️🙌 Οι δηλώσεις του Μίλος Πάντοβιτς.#paofc pic.twitter.com/AYAPbYdMCa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
Εκεί ο Μίλος Πάντοβιτς παρέμεινε για αρκετά χρόνια πηγαίνοντας και δύο φορές δανεικός,πρώτα για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 2019-2020 στην Graphics κι έπειτα για το πρώτο εξάμηνο της 2020-2021 στην Βόζντοβατς.
Την σεζόν 2019-2020 προτού φύγει ως δανεικός έπαιξε τα πρώτα του ματς με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα μετρώντας 9 γκολ σε 20 συμμετοχές. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League σκοράροντας κι ένα τέρμα στα δύο ματς.
Την επόμενη χρόνια, στο πρώτο μισό που έπαιξε με την φανέλα της Βόζντοβατς που έπαιξε για έξι μήνες είχε 17 συμμετοχές και 3 γκολ. Στην συνέχεια όταν επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε ξανά και το καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως ελεύθερος στην Βόζντοβατς.
Εκεί πέρασε δύο χρόνια όπου «έγραψε» 86 συμμετοχές σκοράροντας 16 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ, πεπραγμένα τα οποία τον βοήθησαν να πάρει μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα αντί 300 χιλ. ευρώ.το καλοκαίρι του 2023.
Την πρώτη του χρονιά με τη νέα του ομάδα σημείωσε 12 γκολ κι έδωσε 9 ασίστ σε 43 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο ματς στην Σερβία στο Conference League και σκόραρε ξανά απέναντί του.
Την περσινή σεζόν έκανε ακόμη πιο γεμάτη χρονιά με 47 συμμετοχές, 16 γκολ και 8 ασίστ σε παραπάνω από 3 χιλ. λεπτά.
Να σημειωθεί πως ο 23χρονος Σέρβος φορ έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας, έχοντας και μία συμμετοχή με την μεγάλη ομάδα τον Γενάρη του 2023.
