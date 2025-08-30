«Πάτησε» Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Μίλος Πάντοβιτς: «Νιώθω τιμή που είμαι εδώ, έχω μεγάλους στόχους»

Εκεί ο Μίλος Πάντοβιτς παρέμεινε για αρκετά χρόνια πηγαίνοντας και δύο φορές δανεικός,πρώτα για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 2019-2020 στην Graphics κι έπειτα για το πρώτο εξάμηνο της 2020-2021 στην Βόζντοβατς.Την σεζόν 2019-2020 προτού φύγει ως δανεικός έπαιξε τα πρώτα του ματς με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα μετρώντας 9 γκολ σε 20 συμμετοχές. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League σκοράροντας κι ένα τέρμα στα δύο ματς.Την επόμενη χρόνια, στο πρώτο μισό που έπαιξε με την φανέλα της Βόζντοβατς που έπαιξε για έξι μήνες είχε 17 συμμετοχές και 3 γκολ. Στην συνέχεια όταν επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε ξανά και το καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως ελεύθερος στην Βόζντοβατς.Εκεί πέρασε δύο χρόνια όπου «έγραψε» 86 συμμετοχές σκοράροντας 16 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ, πεπραγμένα τα οποία τον βοήθησαν να πάρει μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα αντί 300 χιλ. ευρώ.το καλοκαίρι του 2023.Την πρώτη του χρονιά με τη νέα του ομάδα σημείωσε 12 γκολ κι έδωσε 9 ασίστ σε 43 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο ματς στην Σερβία στο Conference League και σκόραρε ξανά απέναντί του.Την περσινή σεζόν έκανε ακόμη πιο γεμάτη χρονιά με 47 συμμετοχές, 16 γκολ και 8 ασίστ σε παραπάνω από 3 χιλ. λεπτά.Να σημειωθεί πως ο 23χρονος Σέρβος φορ έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας, έχοντας και μία συμμετοχή με την μεγάλη ομάδα τον Γενάρη του 2023.Πηγή:www.gazzetta.gr