Τα μεγάλα καλάθια του 2023 στη Euroleague: Η τρίποντη - βόμβα του Σλούκα στην Πόλη - Το καλάθι-μαχαιριά του Γιουλ - Βίντεο

𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗦 𝗢𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟯 🔙



Let's remember some of the most incredible moments of the year👀 pic.twitter.com/xX7bgZPkvu