Ρεάλ Μαδρίτης: Εγκαινιάζει αλυσίδα fast-food εστιατορίων - Βίντεο

🚨| OFFICIAL: UNO By Real Madrid will be club's ‘fast casual’ restaurant brand. The first store to open next October in Mexico. 🇲🇽🍲 pic.twitter.com/FYArzm1nBc





«Το UNO By Real Madrid δημιουργήθηκε με στόχο να γίνει διεθνές σημείο αναφοράς σε αυτό το είδος εστιατορίου, το οποίο θα γίνει σημείο αναφοράς για την ποιότητα του φαγητού. Μέσω μιας καινοτόμου ιδέας, φιλοδοξεί να γίνει ένας εμβληματικός χώρος όπου οι 600 εκατομμύρια οπαδοί του συλλόγου σε όλο τον κόσμο μπορούν να απολαύσουν υγιεινό, ποιοτικό φαγητό, να συναντηθούν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να αγοράσουν τα επίσημα προϊόντα του συλλόγου», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ρεάλ.

