Champions League: Τότεναμ και Άιντραχτ συμπλήρωσαν τους 14 από τους «16» - Δείτε τα 23 γκολ της χθεσινής βραδιάς

Κλείσιμο

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπριζ 0-0Πόρτο 12 --Προκρίθηκε στους «16»Μπριζ 11 --Προκρίθηκε στους «16»Λεβερκούζεν 5 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΑτλέτικο Μ. 5Μπάγερν Μονάχου-Ίντερ 2-0Πλζεν-Μπαρτσελόνα 2-4Μπάγερν Μ. 18 --Προκρίθηκε στους «16»Ίντερ 10 --Προκρίθηκε στους «16»Μπαρτσελόνα 7 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΠλζεν 0Σπόρτινγκ Λισ.-Άιντραχτ Φρ. 1-2Μαρσέιγ-Τότεναμ 1-2Τότεναμ 11 --Προκρίθηκε στους «16»Αϊντραχτ Φρ. 10 --Προκρίθηκε στους «16»Σπόρτινγκ Λ. 7 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΜαρσέιγ 6Τσέλσι-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00Μίλαν-Σάλτσμπουργκ 22:00Τσέλσι 10 --Προκρίθηκε στους «16»Μίλαν 7Σάλτσμπουργκ 6Ντιναμό Ζ. 4Ρεάλ Μαδρίτης-Σέλτικ 19:45Σαχτάρ-Λειψία 19:45Ρεάλ Μ. 10 --Προκρίθηκε στους «16»Λειψία 9Σαχτάρ Ντ. 6Σέλτικ 2Μάντσεστερ Σίτι-Σεβίλη 22:00Κοπεγχάγη-Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00Μάντσεστερ Σ. 11 --Προκρίθηκε στους «16»Ντόρτμουντ 8 --Προκρίθηκε στους «16»Σεβίλη 5 --Προκρίθηκε στα play off του Europa LeagueΚοπεγχάγη 2Γιουβέντους-Παρί Σεν Ζερμέν 22:00Μακάμπι Χάιφα-Μπενφίκα 22:00Παρί ΣΖ 11 --Προκρίθηκε στους «16»Μπενφίκα 11 --Προκρίθηκε στους «16»Γιουβέντους 3Μακάμπι Χάιφα 3