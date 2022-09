US Open: Η τελευταία παράσταση της Σερένα Γουίλιαμς

What a week. What an evening.



Παρά τη μεγάλη προσπάθειά της, ηηττήθηκε τελικά από τηνςμε 7-5, 6-7 (4), 6-1 και ολοκλήρωσε την πολύ σπουδαία καριέρα της, μέσα σε αποθέωση και μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει για όλο το τρίωρο του αγώνα οι συμπατριώτες της στο κατάμεστο Arthur Ashe Stadium - αυτό άλλωστε που έκαναν σε κάθε αγώνα της στο φετινόΗ 41χρονη Αμερικανίδα τενίστρια, που ολοκλήρωσε την καριέρα της με 23 Grand Slams τίτλους - τους περισσότερους που έχει κερδίσει στα μονά άνδρας ή γυναίκα στην open era, έκανε και στον τελευταίο αγώνα της αυτό που έκανε σε όλη της τη ζωή: πάλεψε. Πάλεψε μέχρι τον τελευταίο πόντο, μέχρι την τελευταία μπάλα.Η Σερένα έδειξε και σήμερα ικανή να κάνει τη ζημιά - δεν ήταν τυχαία άλλωστε η νίκη της στον 2ο γύρο επί της Νο.2 του κόσμου Anett Kontaveit, έστω και αν η Εσθονή δεν είναι στα καλύτερά της. Πλήρωσε ωστόσο το χαμένο 1ο σετ, στο οποίο είχε την ευκαιρία να προηγηθεί, αφού ήταν μπροστά με 5-3.Ήθελε μόνο ένα καλό game για να κλείσει το σετ, δεν το βρήκε όμως και η Αυστραλή κέρδισε 4 στη σειρά, για να το πάρει μέσα από τα χέρια της Αμερικανίδας με 7-5.Στο 2ο σετ λίγο έλειψε να "αυτοκτονήσει" η Serena, η οποία προηγήθηκε με 4-0 και με 5-2, αλλά έχασε 4 set points για να κάνει το 6-2 και μετά απ' αυτό είδε την Άιλα να επιστρέφει στο σετ και να ισοφαρίζει σε 5-5.Η πολύ έμπειρη Αμερικανίδα δεν απογοητεύτηκε κι έμεινε ψύχραιμη. Κράτησε το σερβίς της αρχικά για να αποφύγει τα χειρότερα και αργότερα έκανε ένα πολύ καλό tie-break, το οποίο πήρε με 7-4, στέλνοντας τελικά την αναμέτρηση σε 3ο σετ.Αξιοποιώντας και το momentum, άνοιξε το 3ο σετ με break η Serena, έχασε όμως μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία στο 1-0, 40-15, αφού δεν έκλεισε το game και υπέστη το break back από την Τομλιάνοβιτς , που ισοφάρισε.Μετά απ' αυτό δεν υπήρχε γυρισμός για τη Serena, που ήταν σαφώς και πιο κουρασμένη από την αντίπαλή της. H Tomljanovic έκανε νέο break για να "ξεφύγει" με 4-1 και στο 6ο game επέστρεψε από το 30-0 και με τρίτο διαδοχικό break έκανε και το 5-1.Η Σερένα πάντως δεν σταμάτησε να παλεύει, έσβησε 5 match points στο 7ο game, έχασε όμως και 3 break points για να το πάρει. Η Tomljanovic τελικά στο 6ο match point της κατάφερε να γράψει το φινάλε μιας τεράστιας πρωταθλήτριας, σε ένα ματς που διήρκησε 3 ώρες και 4 λεπτά.Η Σερένα χαιρέτησε τον κόσμο σα να ήταν η νικήτρια του αγώνα, σε μια ημέρα που θα μείνει στην ιστορία. "Είμαι τόσο ευγνώμων για κάθε άνθρωπο που φώναξε ποτέ στη ζωή του 'Go Serena'. Με υποστηρίζετε για δεκαετίες. Ήταν ένα διασκεδαστικό ταξίδι", είπε μετά το ματς η "Βασίλισσα" του τένις.Η συνέχεια ήταν συγκινητική, με τη Serena να λέει δακρύζοντας: "Σε ευχαριστώ μπαμπά, ξέρω πως παρακολουθείς. Σε ευχαριστώ μαμά. Όλα ξεκίνησαν από τους γονείς μου, τους είμαι τόσο ευγνώμων. Αυτά είναι δάκρυα χαράς, υποθέτω. Δεν θα γινόμουν η Σερένα αν δεν υπήρχε η Venus. Σε ευχαριστώ Venus!""Λυπάμαι πολύ γιατί αγαπώ τη Γουίλιαμς όσο και εσείς. Αυτά που έχει κάνει για το άθλημά μας είναι απίστευτα και ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί της στον τελευταίο αγώνα της καριέρας της, την παρακολουθώ από όταν ήμουν παιδί. Είναι μια σουρεαλιστική στιγμή για μένα", είπε με τη σειρά της η Tomljanovic, η οποία διαχειρίστηκε άψογα όλη την πίεση του αγώνα, αλλά και την on-court συνέντευξη που έπρεπε να δώσει στη συνέχεια.Πηγή: tennisnews. gr