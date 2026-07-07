Χατζηβασιλείου: Η εξωτερική μας πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται, η Ελλάδα από θέση ισχύος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Χατζηβασιλείου: Η εξωτερική μας πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται, η Ελλάδα από θέση ισχύος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται σταθερά στις αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα
«Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ από θέση ισχύος», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ERTNews το μεσημέρι της Τρίτης, υπογραμμίζοντας δε ότι «η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται».
Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η χώρα μας είναι αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος, δύναμη σταθερότητας και συνέπειας σε κάθε μείζονα κρίση που ανακύπτει στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Σύνοδος στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η αξιολόγηση της πορείας προς τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ έως το 2035, καθώς και η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα.
Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται σταθερά στις αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Σύνοδο με ισχυρά επιχειρήματα και θέσεις που απορρέουν από την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.
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Ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας, σημειώνοντας ότι «πρέπει να πάψει να αποτελεί ταμπού η συζήτηση για έναν ευρωπαϊκό αμυντικό βραχίονα, ο οποίος δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ».
Ερωτηθείς για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών - Τουρκίας και κατά πόσο επηρεάζουν τα δικά μας ζητήματα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι «η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται», υπενθυμίζοντας τη στρατηγική σχέση που συνδέει την Αθήνα με την Ουάσιγκτον.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των F-35, ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν σαφής: «Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν συγκατατεθεί το Κογκρέσο». Υπενθύμισε ότι χωρίς αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων CAATSA, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει F-35.
Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η ελληνική διπλωματία πέτυχε να ενσωματωθεί η αρχή της ομοφωνίας για συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. «Πρόκειται για μια σημαντική ελληνική επιτυχία, που πιστώνεται στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη», ανέφερε.
Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η χώρα μας είναι αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος, δύναμη σταθερότητας και συνέπειας σε κάθε μείζονα κρίση που ανακύπτει στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Σύνοδος στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η αξιολόγηση της πορείας προς τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ έως το 2035, καθώς και η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα.
Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται σταθερά στις αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Σύνοδο με ισχυρά επιχειρήματα και θέσεις που απορρέουν από την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.
Ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας, σημειώνοντας ότι «πρέπει να πάψει να αποτελεί ταμπού η συζήτηση για έναν ευρωπαϊκό αμυντικό βραχίονα, ο οποίος δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ».
Ερωτηθείς για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών - Τουρκίας και κατά πόσο επηρεάζουν τα δικά μας ζητήματα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι «η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται», υπενθυμίζοντας τη στρατηγική σχέση που συνδέει την Αθήνα με την Ουάσιγκτον.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των F-35, ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν σαφής: «Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν συγκατατεθεί το Κογκρέσο». Υπενθύμισε ότι χωρίς αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων CAATSA, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει F-35.
Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η ελληνική διπλωματία πέτυχε να ενσωματωθεί η αρχή της ομοφωνίας για συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. «Πρόκειται για μια σημαντική ελληνική επιτυχία, που πιστώνεται στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη», ανέφερε.
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