Χατζηβασιλείου: Η εξωτερική μας πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται, η Ελλάδα από θέση ισχύος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται σταθερά στις αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα