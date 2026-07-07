Αρνητικοί οι γιατροί για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της
Αρνητικοί οι γιατροί για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της
Οι θεράποντες γιατροί της είναι κάθετα αντίθετοι στο να δοθεί εξιτήριο στην κυρία Νέστορα προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, την Πέμπτη 9 Ιουλίου στην Κοζάνη
Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και άκρας χειρός του νοσοκομείου «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε από χτες η δικηγόρος και πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό που σημειώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του νοσοκομείου «Παπανικολάου» με τις οποίες συνομίλησε το protothema.gr η κ. Νέστορα «έχει πολύ δρόμο ακόμα» έως ότου επωλουθούν οι πληγές και τα εγκαύματα που υπέστη εκείνο το ξημέρωμα από τη φονική έκρηξη του μηχανισμού που τοποθέτησαν άγνωστοι - προς το παρόν- δράστες και έκοψαν το νήμα της ζωής της μητέρας της.
Οι θεράποντες γιατροί της είναι κάθετα αντίθετοι στο να δοθεί εξιτήριο στην κ. Νέστορα προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της αν και η ίδια επιδεικνύει, παρά τα εγκαύματα και τον πόνο, τεράστια δύναμη προσπαθώντας να σηκωθεί και να περπατήσει προκειμένου να της επιτραπεί να πάρει εξιτήριο και να πει το ύστατο χαίρε στην μητέρα της.
Κύκλοι της Διοικούσας της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ανέφεραν στο protothema.gr ότι δεν αναμένουν να πάρει εξιτήριο και να βγει από το νοσοκομείο η κ. Νέστορα και πρόσθεσαν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Κοζάνη για την κηδεία της μητέρας της με ασθενοφόρο.
Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να βρεθούν και να συλληφθούν οι δράστες των τριών χτυπημάτων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στις οικίες της κ. Νέστορα, του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη και του προέδρου της Διοικούσας, κ. Ζήση Ιωακείμοβιτς.
Χτες το απόγευμα η ίδια ανάρτησε στην προσωπική της σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την αναγγελία της κηδείας της πολυαγαπημένης της μητέρας ενώ την ίδια ώρα η κ. Νέστορα δίνει τεράστια μάχη για την αποκατάσταση των εγκαυμάτων της.
«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μας μητέρας, συζύγου και γιαγιάς, Βάγιας Νέστορα, θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.
Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».
Στοιχεία δωρεάς: Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204
Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας» έγραψε.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του νοσοκομείου «Παπανικολάου» με τις οποίες συνομίλησε το protothema.gr η κ. Νέστορα «έχει πολύ δρόμο ακόμα» έως ότου επωλουθούν οι πληγές και τα εγκαύματα που υπέστη εκείνο το ξημέρωμα από τη φονική έκρηξη του μηχανισμού που τοποθέτησαν άγνωστοι - προς το παρόν- δράστες και έκοψαν το νήμα της ζωής της μητέρας της.
Οι θεράποντες γιατροί της είναι κάθετα αντίθετοι στο να δοθεί εξιτήριο στην κ. Νέστορα προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της αν και η ίδια επιδεικνύει, παρά τα εγκαύματα και τον πόνο, τεράστια δύναμη προσπαθώντας να σηκωθεί και να περπατήσει προκειμένου να της επιτραπεί να πάρει εξιτήριο και να πει το ύστατο χαίρε στην μητέρα της.
Κύκλοι της Διοικούσας της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ανέφεραν στο protothema.gr ότι δεν αναμένουν να πάρει εξιτήριο και να βγει από το νοσοκομείο η κ. Νέστορα και πρόσθεσαν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Κοζάνη για την κηδεία της μητέρας της με ασθενοφόρο.
Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να βρεθούν και να συλληφθούν οι δράστες των τριών χτυπημάτων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στις οικίες της κ. Νέστορα, του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη και του προέδρου της Διοικούσας, κ. Ζήση Ιωακείμοβιτς.
Χτες το απόγευμα η ίδια ανάρτησε στην προσωπική της σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την αναγγελία της κηδείας της πολυαγαπημένης της μητέρας ενώ την ίδια ώρα η κ. Νέστορα δίνει τεράστια μάχη για την αποκατάσταση των εγκαυμάτων της.
«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μας μητέρας, συζύγου και γιαγιάς, Βάγιας Νέστορα, θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.
Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».
Στοιχεία δωρεάς: Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204
Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας» έγραψε.
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