Αρνητικοί οι γιατροί για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της

Οι θεράποντες γιατροί της είναι κάθετα αντίθετοι στο να δοθεί εξιτήριο στην κυρία Νέστορα προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, την Πέμπτη 9 Ιουλίου στην Κοζάνη