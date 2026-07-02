Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωστής Χατζηδάκης Βοτανικός Παναθηναϊκός

Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»

Ο Κωστής Χατζηδάκης ενημερώθηκε για την πορεία του έργου

Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
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Τα έργα κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού -που σημειώνουν εμφανή πρόοδο- στον Βοτανικό επιθεώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης ενημερώθηκε για την πορεία του έργου και αμέσως μετά, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στo πρωτάθλημα 2027-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο και για την Αθήνα, καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση».



Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
Ο Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027»
22 ΣΧΟΛΙΑ
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