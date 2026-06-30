«Τώρα μιλάμε»: Πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΛΑΣ του Τσίπρα σε όλη τη χώρα
«Τώρα μιλάμε»: Πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΛΑΣ του Τσίπρα σε όλη τη χώρα
Στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις πρωταγωνιστές είναι οι πολίτες της περιοχής που μιλούν, θέτουν το πλαίσιο για τα θέματα που τους απασχολούν και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ συζητούν μαζί τους
Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συνεχίζει την ανοικτή επικοινωνία με τους πολίτες μέσα από ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα όλο το επόμενο χρονικό διάστημα Στις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε», πρωταγωνιστές είναι οι πολίτες της περιοχής που μιλούν, θέτουν το πλαίσιο για τα θέματα που τους απασχολούν και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ συζητούν μαζί τους.
Επόμενοι σταθμοί του «Τώρα Μιλάμε» είναι την 1η Ιουλίου στο Βύρωνα στις 20:00 στη «Βύρωνος Πολιτεία» (Κων/πόλεως 97), μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Νότιος Τομέας της Αθήνας, όπου ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. Μ. Χατζηγιαννάκης θα ακούσει τους πολίτες και θα συνομιλήσει μαζί τους. Την ίδια ημέρα στην Τρίπολη στις 19:30 στην Σκακιέρα στα Κλωνατζίδικα θα βρίσκεται η Εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης, Θ. Κουφονικολάκου μαζί με τον Τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη.
Στις 2 Ιουλίου στις 20:00, το «Τώρα Μιλάμε» συνεχίζει στην Αμαλιάδα, στο Θεατράκι Σκακιέρας, όπου θα είναι ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ, Διονύσης Τεμπονέρας μαζί με τον Αν. Τομεάρχη Υγείας, Γιώργο Μπουλμπασάκο. Την ίδια ημέρα στις 19:00, οι πολίτες της Καλαμαριάς διοργανώνουν το δικό τους «Τώρα Μιλάμε» στο Θεατράκι Remezzo με τους Νεκταρία Αγγελάκη, Αντώνη Ελευθεριάδη, Άρη Στυλιανού και Μίλτο Τόσκα.
Επόμενοι σταθμοί του «Τώρα Μιλάμε» είναι την 1η Ιουλίου στο Βύρωνα στις 20:00 στη «Βύρωνος Πολιτεία» (Κων/πόλεως 97), μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Νότιος Τομέας της Αθήνας, όπου ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. Μ. Χατζηγιαννάκης θα ακούσει τους πολίτες και θα συνομιλήσει μαζί τους. Την ίδια ημέρα στην Τρίπολη στις 19:30 στην Σκακιέρα στα Κλωνατζίδικα θα βρίσκεται η Εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης, Θ. Κουφονικολάκου μαζί με τον Τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη.
Στις 2 Ιουλίου στις 20:00, το «Τώρα Μιλάμε» συνεχίζει στην Αμαλιάδα, στο Θεατράκι Σκακιέρας, όπου θα είναι ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ, Διονύσης Τεμπονέρας μαζί με τον Αν. Τομεάρχη Υγείας, Γιώργο Μπουλμπασάκο. Την ίδια ημέρα στις 19:00, οι πολίτες της Καλαμαριάς διοργανώνουν το δικό τους «Τώρα Μιλάμε» στο Θεατράκι Remezzo με τους Νεκταρία Αγγελάκη, Αντώνη Ελευθεριάδη, Άρη Στυλιανού και Μίλτο Τόσκα.
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