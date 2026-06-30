«Τώρα μιλάμε»: Πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΛΑΣ του Τσίπρα σε όλη τη χώρα

Στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις πρωταγωνιστές είναι οι πολίτες της περιοχής που μιλούν, θέτουν το πλαίσιο για τα θέματα που τους απασχολούν και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ συζητούν μαζί τους