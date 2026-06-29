Γρατσία και Αυγερινός στο προσωρινό πολιτικό συμβούλιο του κόμματος Καρυστιανού

Στο νέο πολιτικό όργανο της «Ελπίδας» συμμετέχουν στενοί συνεργάτες και υποστηρικτές του εγχειρήματός της από την πρώτη μέρα





Στο νέο πολιτικό όργανο της «Ελπίδας» συμμετέχουν στενοί συνεργάτες και υποστηρικτές του εγχειρήματος της κυρίας Καρυστιανού από την πρώτη μέρα. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ίδια, αναλαμβάνουν με προτεραιότητα την εξασφάλιση της συλλογικής προσπάθειας του κόμματος, την αποστολή της στρατηγικής χάραξης του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό «την αναγέννηση της πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».







-Μαρία Γρατσία: έμπιστη συνεργάτιδα της Καρυστιανού, στο δικηγορικό γραφείο της οποίας συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.



- Θανάσης Αυγερινός: ο γνωστός δημοσιογράφος έχει αναλάβει μαζί με άλλα στελέχη τα της επικοινωνίας της «Ελπίδας».







- Κυριάκος Παναγόπουλος: δικηγόρος και νομικός σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων



- Χρήστος Παπασιδέρης: είναι αγγειοχειρουργός.



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- Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος από τη Βόρεια Ελλάδα



- Γιάννης Χατζηαντωνίου, δικηγόρος, με πολιτική δράση κατά το παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, απ όπου αποχώρισε μετά από το δημοψήφισμα του 2015.



- Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής.



Να προσπεράσει την πρώτη εσωκομματική κρίση στην « Ελπίδα για Δημοκρατία », που εκδηλώθηκε με έντονες διαφωνίες και αποχωρήσεις στελεχών από το νεοσύστατο κόμμα, επιχειρεί η Μαρία Καρυστιανού με τη συγκρότηση του πρώτου και προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου.Στο νέο πολιτικό όργανο της «Ελπίδας» συμμετέχουνκαιτου εγχειρήματος της κυρίας Καρυστιανού από την πρώτη μέρα. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ίδια, αναλαμβάνουν με προτεραιότητα την εξασφάλιση της συλλογικής προσπάθειας του κόμματος, την αποστολή της στρατηγικής χάραξης του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό «την αναγέννηση της πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».Στο προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, «η σύνθεση του οποίου θα ανανεώνεται με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες και την πορεία συνεχούς διεύρυνσης του Κινήματος», συμμετέχουν οι:-Μαρία Γρατσία: έμπιστη συνεργάτιδα της Καρυστιανού, στο δικηγορικό γραφείο της οποίας συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.- Θανάσης Αυγερινός: ο γνωστός δημοσιογράφος έχει αναλάβει μαζί με άλλα στελέχη τα της επικοινωνίας της «Ελπίδας».- Δημήτρης Παναγιωτόπουλος: είναι ο καθηγητής Νομικής στο ΕΚΠΑ, που συνόδευσε τη Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των απαιτούμενων υπογραφών.- Κυριάκος Παναγόπουλος: δικηγόρος και νομικός σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων- Χρήστος Παπασιδέρης: είναι αγγειοχειρουργός.- Γιώργος Δρόσος: αγρότης από τη Θεσσαλία- Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος από τη Βόρεια Ελλάδα- Γιάννης Χατζηαντωνίου, δικηγόρος, με πολιτική δράση κατά το παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, απ όπου αποχώρισε μετά από το δημοψήφισμα του 2015.- Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής.

«Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική εργασία σε όλες και όλους για την επιτυχία του Κινήματος μας «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», στο οποίο προσβλέπει και ελπίζει ο ελληνικός λαός για να ζούμε στη χώρα μας με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια», δηλώνει η κυρία Καρυστιανού η οποία θα ανακοινώσει σύντομα και την ομάδα Οργανωτικού της «Ελπίδας».



Στα νέα γραφεία Στον 3ο όροφο της Αιόλου 94 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες, ώστε τα νέα γραφεία να είναι πλήρως λειτουργικά. Την Παρασκευή γίνονταν οι συνδέσεις του τηλεφωνικού κέντρου, ενώ ανάμεσα στα χωρίσματα από γυψοσανίδες, άρχισαν να εγκαθίστανται τα στελέχη του επιτελείου.



Η Μαρία Καρυστιανού ήρθε μέσα στο Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, με σκοπό να συγκαλέσει από τα νέα γραφεία διαδοχικές συσκέψεις και να λάβει σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Μετά από την συγκρότηση του 9μελούς Πολιτικού Συμβουλίου, θα «κατεβάσει» Οργανωτικό Σχήμα και στις 13 περιφέρειες αξιοποιώντας κυρίως αυτοδιοικητικά στελέχη.



Τα όργανα αυτά θα έχουν την ευθύνη για τις προσεχείς πολιτικές μάχες και θα αποτελούνται σύμφωνα με πληροφορίες, από στελέχη που προέρχονται από διάφορους χώρους, πχ από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Οι εγγραφές μελών συνεχίζονται με όπως λένε αμείωτο ενδιαφέρον, ενώ οι πρώτες θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν αφορούν στην Υγεία και την Παιδεία.



Η κυρία Καρυστιανού, όπως λένε συνεργάτες της, στρέφεται στο να αποκτήσει γύρω της στελέχη και ειδικούς για τις μάχες σε όλα τα πεδία. Θέλει να αξιοποιήσει στην «ομάδα κρούσης» και άλλα στελέχη που θα σηκώσουν το βάρος των αντιπαραθέσεων στις τηλεοπτικές οθόνες. Προβλέπεται ενίσχυση της ομάδας Επικοινωνίας και σαφές χρονοδιάγραμμα, που θέλει όλο και πιο συχνές εμφανίσεις στα ΜΜΕ τόσο της Καρυστιανού, όσο και των στελεχών της.



Αποχωρήσεις μέσα στον πρώτο μήνα Σε λιγότερο από ένα μήνα από την ίδρυση του κόμματος άρχισαν εν τω μεταξύ να εμφανίζονται φυγόκεντρες δυνάμεις, λάθη και «παρατράγουδα», τα οποία η ηγεσία του κόμματος σπεύδει να τα αποδώσει σε μια οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης του εγχειρήματος, σε ένα πρωτοφανή «πόλεμο» με «δόλια κίνητρα» στη λογική «διαίρει και βασίλευε».



Ωστόσο, ούτε η κυρία Καρυστιανού, ούτε άνθρωποι του επιτελείου της κατονομάζουν τους …δολιοφθορείς, ενώ είναι βασικά στελέχη που στήριξαν από την πρώτη στιγμή την ίδρυση του κόμματος και τώρα αποχωρούν καταγγέλλοντας με σκληρά λόγια την ηγεσία της «Ελπίδας».



Τουλάχιστον πέντε στελέχη έθεσαν εαυτούς εκτός του κόμματος -που ιδρύθηκε στις 21 Μαίου και διεκδικεί «πρωταγωνιστικό ρόλο» στο πολιτικό σκηνικό- ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλα διαφωνώντας ανοιχτά με το «κλειστό παιχνίδι» στην Αιόλου 94, Μακριά από το εγχείρημα βρέθηκαν ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, που ξεκίνησε τον χορό των αποχωρήσεων μαζί με τον επίσης Κρητικό, πτέραρχο ε.α. Αθανάσιο Παπανικολάου. Ακολούθησαν – σύμφωνα με Κρητικά ΜΜΕ- δύο στελέχη της Περιφερειακής Οργάνωσης Κρήτης, ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης και η Αγγελική Λενακάκη αλλά και το στέλεχος του Κεντρικού Οργανωτικού Σχήματος, Κώστας Βαμβακάς.



Και οι πέντε εξαπολύουν πυρά για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και κάνουν λόγο για απουσία συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών και έλλειψη διαλόγου. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης αποσύροντας μάλιστα την στήριξή του στο εγχείρημα υπογραμμίζει ότι «όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών δεν μάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής» και συνεχίζει επιρρίπτοντας το σύνολο των ευθυνών στην πρώην πρόεδρο των «Τεμπών» και νυν πρόεδρο του νέου πολιτικού φορέα: «Σταδιακά διαμορφώθηκε ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας. Η Μαρία Καρυστιανού, ως επικεφαλής του εγχειρήματος, φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτούργησε». Και σημειώνει με την ανάρτηση της αποχώρησης: «Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με «αυλές».



Μπορεί να είχε ήδη ακουστεί μεταξύ άλλων ότι η στήριξή του στην «Ελπίδα» θα έφερνε και τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στο Ηράκλειο Κρήτης, ωστόσο με τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο Πτέραρχος ε.α., Αθανάσιος Παπανικολάου δίνει την αίσθηση ότι το «ταξίδι» ολοκληρώθηκε πρόωρα, αφού οι απόψεις του για τα εθνικά θέματα, κάθε άλλο παρά αποτέλεσαν αφετηρία συζήτησης για την ένταξής τους στο προγραμματικό πλάνο. Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε στο σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει για τα εθνικά θέματα και αποκάλυψε ότι αν και είχε στη συνέχεια δύο συνομιλίες με την κυρία Καρυστιανού, ουδέποτε κλήθηκε ή συμμετείχε σε κάποια συνεδρίαση για την ανταλλαγή απόψεων. «Ρώτησα την κυρία Καρυστιανού ποια είναι η γραμμή για τα εθνικά θέματα. Η απάντηση ήταν “θα ενημερώσουμε”. Το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη φορά. Είδα ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση και καμία σαφής τοποθέτηση. Εγώ δεν έβγαινα να μιλήσω, γιατί δεν ήξερα τι να πω», υποστήριξε λέγοντας «αντίο» στο κόμμα Καρυστιανού ο κ. Παπανικολάου, ο οποίος είχε παραστεί στην «πρεμιέρα» παρουσίασης της «Ελπίδας» τον περασμένο μήνα στη Θεσσαλονίκη.



Στον ίδιο τόνο ήταν και η κοινή ανακοίνωση των δύο άλλων στελεχών από την Κρήτη, τα οποία αφήνουν σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργία του κόμματος σε κεντρικό επίπεδο και δηλώνουν «ταύτιση» με την απόφαση του κ. Κοκοτσάκη». Ο Κώστας Βαμβακάς, πρώην αθλητής και προπονητής στίβου που συμμετείχε στο κεντρικό επιτελείο αποχωρεί καταγγέλλοντας ότι«για λόγους που δεν τους γνωρίζω, αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ, δεν είναι επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για την χάραξη της πολιτικής στα μείζονα θέματα που σήμερα ταλανίζουν την χώρα».

Φώφη Γιωτάκη 29.06.2026, 14:12