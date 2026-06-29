Μαρινάκης: Δεν θα επιστρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο
Μαρινάκης: Δεν θα επιστρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η ανάπτυξη δεν φτάνει στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τον κυβερνητικό απολογισμό, εξαπολύοντας συνολική επίθεση τόσο για την οικονομική πολιτική της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ όσο και για την πολιτική παρακαταθήκη του πρώην πρωθυπουργού.
Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μια ανακοίνωση «που σχεδόν σε κάθε σειρά της έχει ένα μεγάλο ψέμα». «Χρειάστηκε κάτι παραπάνω από ένα εικοσιτετράωρο στο νεοσύστατο κόμμα για να βγάλει μια ανακοίνωση που σχεδόν σε κάθε σειρά της έχει ένα μεγάλο ψέμα. Ο κ. Τσίπρας είναι γνωστός για τα ψέματα και τις κωλοτούμπες του, αλλά εδώ κάθε σειρά έχει και ένα ψέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο επίκεντρο της απάντησής του βρέθηκε η οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η ανάπτυξη δεν φτάνει στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ότι περισσότεροι από 600.000 πολίτες έχουν βρει εργασία.
«Προφανώς στόχος μας είναι η ανάπτυξη να περάσει ακόμη περισσότερο στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όμως δεν μπορεί να κάνει αυτή την κριτική εκείνος που άφησε τη χώρα στον πάτο της Ευρώπης και να αγνοεί ότι πάνω από 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά», είπε.
Απαντώντας στις αιτιάσεις για την ακρίβεια και το πρωτογενές πλεόνασμα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «μεγάλο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα οικοδομήθηκε πάνω στις αυξήσεις των τιμών. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο, αλλά αντίθετα έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ και έχει καταργήσει 83 άμεσους φόρους.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών η κοινωνία ζητά περισσότερα και οφείλουμε να δώσουμε περισσότερα. Ο μόνος τρόπος, όμως, είναι μια πολιτική που μειώνει τους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρέπει να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταφέραμε μια χώρα που ήταν το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης να επιστρέφει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα», υποστήριξε.
Στέλνοντας μήνυμα ενόψει της πολιτικής αντιπαράθεσης για την οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει, όπως είπε, τον δρόμο του παρελθόντος. «Δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος. Και ειδικά ο χειρότερος τρόπος είναι αυτός που μάθαμε τη δεκαετία του ’80 και ο χειρότερος εκφραστής του είναι ο κ. Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε εκεί. Δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε, τέλος, προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «ηθικού πλεονεκτήματος». «Νομίζω ότι η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Τσίπρας είναι «ο πρωθυπουργός των δύο υπουργών που παραπέμφθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο», ότι «γνώριζε για τους νεκρούς στο Μάτι και έκανε επικοινωνιακό σόου», ενώ τον κατηγόρησε ότι «εξαπάτησε τον ελληνικό λαό, φόρτωσε τη χώρα με 90 δισ. ευρώ και αποφυλάκισε μαζικά βαρυποινίτες».
Με την τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να μεταφέρει τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της συνολικής αποτίμησης της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλοντας ως κεντρικό δίλημμα τη συνέχιση της δημοσιονομικής σταθερότητας έναντι της επιστροφής, όπως είπε, «στα ψεύτικα και στα δανεικά λεφτά».
Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μια ανακοίνωση «που σχεδόν σε κάθε σειρά της έχει ένα μεγάλο ψέμα». «Χρειάστηκε κάτι παραπάνω από ένα εικοσιτετράωρο στο νεοσύστατο κόμμα για να βγάλει μια ανακοίνωση που σχεδόν σε κάθε σειρά της έχει ένα μεγάλο ψέμα. Ο κ. Τσίπρας είναι γνωστός για τα ψέματα και τις κωλοτούμπες του, αλλά εδώ κάθε σειρά έχει και ένα ψέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο επίκεντρο της απάντησής του βρέθηκε η οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η ανάπτυξη δεν φτάνει στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ότι περισσότεροι από 600.000 πολίτες έχουν βρει εργασία.
«Προφανώς στόχος μας είναι η ανάπτυξη να περάσει ακόμη περισσότερο στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όμως δεν μπορεί να κάνει αυτή την κριτική εκείνος που άφησε τη χώρα στον πάτο της Ευρώπης και να αγνοεί ότι πάνω από 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά», είπε.
Απαντώντας στις αιτιάσεις για την ακρίβεια και το πρωτογενές πλεόνασμα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «μεγάλο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα οικοδομήθηκε πάνω στις αυξήσεις των τιμών. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο, αλλά αντίθετα έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ και έχει καταργήσει 83 άμεσους φόρους.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών η κοινωνία ζητά περισσότερα και οφείλουμε να δώσουμε περισσότερα. Ο μόνος τρόπος, όμως, είναι μια πολιτική που μειώνει τους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρέπει να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταφέραμε μια χώρα που ήταν το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης να επιστρέφει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα», υποστήριξε.
Στέλνοντας μήνυμα ενόψει της πολιτικής αντιπαράθεσης για την οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει, όπως είπε, τον δρόμο του παρελθόντος. «Δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος. Και ειδικά ο χειρότερος τρόπος είναι αυτός που μάθαμε τη δεκαετία του ’80 και ο χειρότερος εκφραστής του είναι ο κ. Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε εκεί. Δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε, τέλος, προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «ηθικού πλεονεκτήματος». «Νομίζω ότι η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Τσίπρας είναι «ο πρωθυπουργός των δύο υπουργών που παραπέμφθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο», ότι «γνώριζε για τους νεκρούς στο Μάτι και έκανε επικοινωνιακό σόου», ενώ τον κατηγόρησε ότι «εξαπάτησε τον ελληνικό λαό, φόρτωσε τη χώρα με 90 δισ. ευρώ και αποφυλάκισε μαζικά βαρυποινίτες».
Με την τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να μεταφέρει τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της συνολικής αποτίμησης της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλοντας ως κεντρικό δίλημμα τη συνέχιση της δημοσιονομικής σταθερότητας έναντι της επιστροφής, όπως είπε, «στα ψεύτικα και στα δανεικά λεφτά».
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