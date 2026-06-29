Μαρινάκης: Δεν θα επιστρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η ανάπτυξη δεν φτάνει στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ