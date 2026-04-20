Αναμονή για τη στάση Αθανασίου στην άρση ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, άμεση άρση ζητά ο Χατζηβασιλείου
Σε στάση αναμονής ο Χαράλαμπος Αθανασίου για την άρση της ασυλίας του στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Από την άλλη ο Τάσος Χατζηβασιλείου ζητά ο ίδιος την άρση της, αρνούμενος κάθε παράνομη πράξη
Γρίφος παραμένει η στάση του Χαράλαμπου Αθανασίου απέναντι στην Επιτροπή Δεοντολογίας, που ξεκίνησε να συνεδριάζει λίγα λεπτά μετά τις 13:00. Ο βουλευτής δεν αποκάλυψε αν θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για την κατηγορία ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, που του απέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διαβίβασε στη Βουλή η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
«Πρώτα θα ανακοινώσω μέσα στη συνεδρίαση τι θα κάνω» είπε ο κ. Αθανασίου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Πάντως ο ίδιος αρνήθηκε ότι υπάρχει κάποιο νομικό ζήτημα στην παρέμβασή του. «Δεν είναι καν ότι εμπίπτει στην πολιτική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πώς την έστειλε τη δικογραφία», τόνισε και συνέχισε: «Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή».
Ο κ. Αθανασίου άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις μελλοντικές ενέργειές του. «Δεν νομίζω να έχει πολιτική χροιά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το εάν θα κινηθεί νομικά εις βάρος της, περιορίστηκε να πει «θα δούμε».
Διαφορετική γραμμή ακολούθησε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου επίσης εμφανίζεται στην ίδια δικογραφία. Ο βουλευτής Σερρών αποφάσισε να μην παραστεί αυτοπροσώπως, αλλά να στείλει υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής, ζητώντας την άρση της ασυλίας του. «Δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μια πράξη που δεν συντελέστηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηβασιλείου σημειώνει ότι κινήθηκε αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και υποχρεώσεων. «Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», υποστηρίζει.
