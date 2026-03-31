Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι τιμές στην αγορά ενόψει «πολεμικού» Πάσχα, αυξάνεται η ανησυχία για τις ενεργειακές επιπτώσεις

Στις 12 το μεσημέρι η σύσκεψη Μητσοτάκη με Θεοδωρικάκο και την επικεφαλής της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς - Στόχος να συστηματοποιηθούν έτι περαιτέρω οι έλεγχοι που γίνονται, ενόψει των μέτρων για καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια