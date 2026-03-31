Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι τιμές στην αγορά ενόψει «πολεμικού» Πάσχα, αυξάνεται η ανησυχία για τις ενεργειακές επιπτώσεις
Στις 12 το μεσημέρι η σύσκεψη Μητσοτάκη με Θεοδωρικάκο και την επικεφαλής της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς - Στόχος να συστηματοποιηθούν έτι περαιτέρω οι έλεγχοι που γίνονται, ενόψει των μέτρων για καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Με το Πάσχα να απέχει περίπου δέκα μέρες και τους πολίτες προοδευτικά να προγραμματίζουν τα ψώνια των ημερών, η κυβέρνηση ανησυχεί για την προοπτική ανατιμήσεων και εστιάζει πέρα από τη λήψη μέτρων και στην εφαρμογή ενός αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου της αγοράς.
Ήδη ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προαναγγέλλει ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους-σίγουρα για τα τρόφιμα και...βλέπουμε-θα παραμείνει και πέραν του Ιουνίου, ενώ σήμερα στις 12:00 συγκαλείται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του κ. Θεοδωρικάκου και της επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς Δέσποινας Τσαγγάρη προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις τιμές, όπως διαμορφώνονται ενόψει του Πάσχα και των επόμενων ημερών.
Στόχος είναι να συστηματοποιηθούν έτι περαιτέρω οι αρκετοί έλεγχοι που γίνονται, ενόψει και της εφαρμογής των μέτρων που ανακοινώθηκαν για υγρά καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την 1η Απριλίου.
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η άσκηση δεν είναι εύκολη, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου είναι σε επικοινωνία με το σύνολο του οικονομικού επιτελείου, καθώς η ακρίβεια είναι αναντίρρητα το βασικό πρόβλημα για τους πολίτες και το βασικό «αγκάθι στα πλευρά» της κυβέρνησης.
Αυτή την ώρα, πάντως, δεν αναμένονται νέα μέτρα, από τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί τα αποφασισμένα. «Στην κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όπου παρατηρηθεί η ανάγκη νέας παρέμβασης, τότε θα αξιολογηθεί και θα ανακοινωθεί εγκαίρως», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε χθες και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης από το Star Forum στη Λαμία. Ο κ. Πιερρακάκης, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε πολίτες και επιχειρήσεις, όσο διαρκεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή. Κανένας δεν θα μείνει απροστάτευτος, ακόμη και αν χρειαστεί να εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, τόνισε, ενώ νωρίτερα είχε συμμετάσχει με το ευρωπαϊκό του «καπέλο» στη συνεδρίαση των G7, όπου καταγράφηκε η ανησυχία για την προοπτική επ' αόριστον παράταση των επιχειρήσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτίναξη της αβεβαιότητας στις αγορές.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος θα μετάσχουν εκ μέρους της Ελλάδας, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια πιο ισχυρή απάντηση απέναντι στα προβλήματα που εντείνονται. Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τη συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ενεργειακή κατάσταση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το ενεργειακό κόστος δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ευημερία των πολιτών.
Αυτό βεβαίως παραμένει κάπως θεωρητικό ως σχήμα, από τη στιγμή που απουσιάζει η προοπτική ενοποιημένης απάντησης, συνεπώς μένει να φανεί τι βαθμό ευελιξίας για εθνικές παρεμβάσεις θα έχουν τα κράτη-μέλη.
Ανησυχία των ΕυρωπαίωνΣε αυτό το κλίμα, σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Ευρωπαίοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αν και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να διαμορφώνεται συναίνεση για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.
