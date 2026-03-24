Το υπουργείο Δικαιοσύνης πήρε τις αποφάσεις για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Το υπουργείο Δικαιοσύνης «δείχνει» ως υπεύθυνο για την διαμόρφωση της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, μετά τον σάλο που προκλήθηκε.Σε δηλώσεις του, ουσιαστικά ο Δημήτρης Κουρέας αναφέρει ότι την εποπτεία και τις αποφάσεις ως προς την αίθουσα της δίκης των Τεμπών τις είχε το υπουργείο και πως η περιφέρεια Θεσσαλίας απλώς έκανε την υλοποίηση.Η δήλωση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα:«Με ενημέρωσαν πριν λίγο ότι έκανε κάποιες δηλώσεις ο υπουργός κύριος Φλωρίδης σχετικά με την κατασκευή της αίθουσας που γίνεται η δικη των Τεμπών. Και επειδή διέκρινα κάποια περίεργα λόγια θέλω να γράψω όπως κάνω πάντοτε άλλωστε .Το καλοκαίρι του 2024 δέχθηκα ένα τηλέφωνο από τον υπουργό κύριο Φλωρίδη και με παρακάλεσε να βρω κάποια αίθουσα για να γίνει η δίκη . Του υπέδειξα κάποιες αίθουσες και μετα από επίσκεψη κλιμακίου του υπουργείου επελέγη η αίθουσα που ανήκει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με προσωπική επιλογή του υπουργού ο οποίος με ευχαρίστησε.Μετα ξεκίνησαν επικοινωνίες με φυσικό τρόπο και τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον γενικό του υπουργείου και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Επελέγη η λύση της τριμερούς προγραμματικής μεταξύ υπουργείου πανεπιστήμιου και περιφέρειας για να κατασκευαστεί η αίθουσα όπως προέβλεπε ο νόμος για τέτοια θέματα . Πρακτικά η αίθουσα ανήκει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.Με συνεχείς συσκέψεις αποφασίστηκε να χρηματοδοτήσει το υπουργείο την περιφέρεια να φτιάξει την αίθουσα και όταν λήξει η δίκη να επιστραφεί στο πανεπιστήμιο. Η μελέτη με τους ειδικούς όρους ασφαλείας οι οποίοι υποδειχθηκαν από το υπουργείο και την αστυνομία αποτυπώθηκαν στην μελέτη με την απόλυτη έγκριση του υπουργού και το έργο δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο πήρε μια εταιρεία με έκπτωση 15%. Το συνολικό κόστος ήταν 1.3 εκατομμύρια ευρώ λόγω ειδικών κατασκευών ασφαλείας ( υποκλοπές, δημιουργία περιβάλλοντος χώρου με ειδικό φράχτη κλπ) , οι οποίες κατασκευές εγκρίθηκαν από το υπουργείο και το ελεγκτικό συνέδριο. Μόλις η αίθουσα τελείωσε παραχωρήθηκε στο υπουργείο .Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο και κάθε περίπου 10 μέρες γινόταν επίβλεψη των εργασιών με τηλεδιάσκεψη από τον γενικό γραμματέα κύριο Λάσκο και κάποιο ονόματι Κρητικό ο οποίος οργάνωνε τις τηλεδιασκέψεις. Πολύ συχνά υπήρξε και αυτοψία από ανώτατους δικαστικούς .Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλωστε αλλιώς γιατί η περιφέρεια δεν μπορούσε να γνωρίζει τι ακριβώς θα κατασκευαστεί γιατί δεν είχε γνώση των λεπτομερειών της δικης. Αυτά μόνο το δικαστήριο γνώριζε . Ο κατάλογος του κόστους των εργασιών έχει διανεμηθεί στους δημοσιογράφους που τα ζήτησαν».Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε: «Ο νόμος ορίζει ότι η δίκη έπρεπε γίνει στη Λάρισα, που δεν είχε κατάλληλο χώρο και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, που πήρε και την πρωτοβουλία, υπεδείχθη το κτίριο του Πανεπιστημίου». Πρόσθεσε δε ότι «και το το Εφετείο της Λάρισας συμφώνησε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος, άρα στη συνέχεια έπρεπε να διαμορφωθεί ο χώρος και να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες» προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια «εκτέλεσε το έργο άψογα». Όσο για το κόστος των εργασιών, σημείωσε ότι έπρεπε να αναδιαμορφωθεί όλο το κτίριο και όχι μόνο μια αίθουσα. Επίσης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε ότι η αίθουσα διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον αριθμό των δικηγόρων που παίρνουν μέρος στη διαδικασία, δημιουργήθηκαν 280 θέσεις για δικηγόρους και 36 θέσεις για τους κατηγορούμενους και πως η αίθουσα που κατασκευάστηκε στη Λάρισα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, όμως, δεν έγινε σωστή είσοδος των συντελεστών.