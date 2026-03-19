Επίσκεψη Δένδια στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα, γευμάτισε με νεοσύλλεκτους, φωτογραφίες
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, απροειδοποίητα, τους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι κατά την επίσκεψη τον συνόδευσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
«Επισκέφθηκα απροειδοποίητα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), στο 625 Μ/Π ΤΠ στα #Ιωάννινα. Επισκέφθηκα επίσης τα μαγειρεία και το εστιατόριο, όπου γευματίσαμε με τα στελέχη & τους νεοσύλλεκτους».
Επισκέφθηκα απροειδοποίητα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), στο 625 Μ/Π ΤΠ στα #Ιωάννινα. Επισκέφθηκα επίσης τα μαγειρεία και το εστιατόριο, όπου γευματίσαμε με τα στελέχη & τους νεοσύλλεκτους. pic.twitter.com/2cYSmECh2H— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 19, 2026
