Γερουλάνος: Ελπίζω να μην είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή
Ως κίνηση «σπάνιας πολιτικής ευθύνης» χαρακτήρισε ο κ. Παύλος Γερουλάνος την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραιτηθεί και να επιστρέψει τη βουλευτική του έδρα στο ΠΑΣΟΚ μετά την διαγραφή του από τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην Ολομέλεια έσπευσε μάλιστα να προσθέσει πως ελπίζει σε επιστροφή του κ. Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή.

«Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η απόφαση του είναι μια κίνηση σπάνιας πολιτικής ευθύνης, σε μια χώρα που "παντρευόμαστε" την καρέκλα. Η ενέργεια του είναι ένα μάθημα προς όλους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γερουλάνος για να προσθέσει: «και θέλω να ελπίζω πως δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο κοινοβούλιο».
Δείτε Επίσης