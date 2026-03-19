Γερουλάνος: Ελπίζω να μην είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή
«Η απόφαση του είναι μια κίνηση σπάνιας πολιτικής ευθύνης, σε μια χώρα που "παντρευόμαστε" την καρέκλα», είπε
Ως κίνηση «σπάνιας πολιτικής ευθύνης» χαρακτήρισε ο κ. Παύλος Γερουλάνος την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραιτηθεί και να επιστρέψει τη βουλευτική του έδρα στο ΠΑΣΟΚ μετά την διαγραφή του από τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην Ολομέλεια έσπευσε μάλιστα να προσθέσει πως ελπίζει σε επιστροφή του κ. Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή.
«Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η απόφαση του είναι μια κίνηση σπάνιας πολιτικής ευθύνης, σε μια χώρα που "παντρευόμαστε" την καρέκλα. Η ενέργεια του είναι ένα μάθημα προς όλους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γερουλάνος για να προσθέσει: «και θέλω να ελπίζω πως δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο κοινοβούλιο».
