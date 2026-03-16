Πράσινο φως από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την αναβάθμιση των F-16 και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Πώς ψήφισαν τα κόμματα στην Επιτροπή

Κλείσιμο

Στην έγκριση κατά πλειοψηφία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», αλλά και άλλων συστημάτων που αφορούν την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ προχώρησε σήμερα η Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής.Όπως έγραψε το «ΘΕΜΑ» της Κυριακής, γίνεται πλέον πράξη ο θόλος πέντε επιπέδων που αναμένεται να παρέχει προστασία σε πέντε διαφορετικά επίπεδα και πεδία απειλών, καλύπτοντας απειλές από πυραύλους, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροχήματα έως και πλοία επιφανείας και υποθαλάσσιες απειλές. Μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής αναμένεται η οριστική έγκριση από το ΚΥΣΕΑ, που συνεδριάζει την ερχόμενη εβδομάδα.η αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 σε Viper,συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού,αλλά και μια σειρά συμβάσεις Εν-Συνεχεία-Υποστήριξης (Follow on Support) για την περαιτέρω υποστήριξη των συστημάτων.Ιδιαίτερη μέριμνα στο συγκεκριμένο πακέτο δίνεται και στην νέα γενιά μαχητικών αεροσκαφών, αφού προβλέπεται η δημιουργία για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του Protothema.gr, ο επόμενος στόχος του Πενταγώνου είναι να έχει προμηθευτεί τα πρώτα 2 μαχητικά αεροσκάφη F-35 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, περνώντας στην επόμενη γενιά μαχητικών.Αν και απουσιάζει στο Λονδίνο στα πλαίσια διμερούς επίσκεψης του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε πως «αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτά τα Προγράμματα δείχνουν πόσο έγκαιρα είχαμε «διαβάσει» τη νέα πραγματικότητα. Είχαμε προβεί σε μια ευρυγώνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας. Και η πραγματοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή. Σε μια εποχή που θα είναι οι ισχυρότερες στην Ιστορία της Πατρίδας μας και το αγαθό της ασφάλειας το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως σε αυτήν τη φάση το πιο απαραίτητο από πότε».κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλισμών και Συμβάσεων μΤο ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευση δήλωσαν “παρών” εκτός του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας που καταψήφισαν.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ΝΔ υπερψήφισε το σύνολο των προγραμμάτων.Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν “παρών” στην Ασπίδα, καταψήφισαν τα βλήματα και υπερψήφισαν τα υπόλοιπα. Η Ελληνική Λύση ¨παρών” στην Ασπίδα, όχι στα F35 και C27 και “ναι” στα υπόλοιπα. Η Νίκη, παρών στην Ασπίδα και στα F35 και “ναι” στα υπόλοιπα ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν το σύνολο τω προγραμμάτων/ Από την συνεδρίαση απουσίαζε η Νέα Αριστερά.