Μέχρι τις 20:00 η ψηφοφορία για την εκλογή Συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, υπολογίζουν συμμετοχή πάνω από 150.000
Σε ποιες περιοχές είναι σκληρή η αναμέτρηση
Μέχρι τις 8 το βράδυ παρατείνεται η ψηφοφορία για την εκλογή Συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στις ανά την Ελλάδα κάλπες συνεχίζουν να προσέρχονται πολλά μέλη όλων των τάσεων.
Η Χαριλάου Τρικούπη προβλέπει ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα θα ψηφίσουν τελικά πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο - κάτι βέβαια που έχει συμβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, τότε θα έχει ψηφίσει περίπου το 50% από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας το 2024 (είχαν ψηφίσει 303.223 μέλη και φίλοι). Σήμερα ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ψηφίζουν και αρκετά νέα μέλη, αφού έχουν προηγουμένως συμπληρώσει τη λίστα της εγγραφής στο κόμμα. Αυτό δείχνει ότι τη στιγμή της ακούνητης βελόνας και μετά από τα «φάλτσα» της διεύρυνσης, τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και το μέτωπο των κορυφαίων στελεχών απέναντι στην απόφαση της ηγεσίας, καταγράφεται αξιοσημείωτη κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που ενδέχεται και να επηρεάσει τον χάρτη των συμμαχιών προς το Συνέδριο.
Η προεδρική πλευρά προσέρχεται στις κάλπες φιλοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει στην όχθη της, το 60% των Συνέδρων και πλέον. Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου φαίνεται πάντως ότι ενεργοποίησε τις τελευταίες ώρες την υπό διαμόρφωση συμμαχία του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου δια των επιτελείων τους, που στοχεύουν στην αναβάθμιση του αποτυπώματος στο σώμα των Συνέδρων, ενώ και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που διαθέτει δίκτυο πολιτικών φίλων στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια υπολογίζει στην καταγραφή μιας ισχυρής εσωκομματικής δυναμικής προς το Συνέδριο. Με το βλέμμα στην εκλογή Συνέδρων είναι και άλλα στελέχη, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος διατηρεί επαφές και εκτός της εκλογικής του περιφέρειας (Ηλεία), όπως στους άλλους νομούς της Δυτικής Ελλάδας.
Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι πράγματι η συμμετοχή θα είναι μαζική, καθώς γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές να αναπτύξουν ταχύτητα για τη συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων όχι μόνο για την αναμέτρηση του Συνεδρίου αλλά και για τη συστράτευση προς τις εκλογές, κάτι που ενδιαφέρει τους νυν βουλευτές και όσους ετοιμάζονται να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η συμμετοχή μπορεί να ξεπεράσει τις 150 χιλιάδες, ενώ στην προ μηνών αντίστοιχη διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία προσήλθαν 122.000 μέλη στις γαλάζιες κάλπες.
Το «κλίμα» για το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις, όμως η μεγάλη αναμέτρηση για την εκλογή Συνέδρων εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκλέγονται και οι περισσότεροι Σύνεδροι- εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη όπου έχουν στηθεί εκλογικά κέντρα και εκτός των μεγάλων πόλεων.
Οι υποψήφιοι είναι περίπου 6.000 και θα εκλεγούν 4.000 στους οποίους θα προστεθούν και τα αριστίνδην μέλη- ο αριθμός τους ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1000. Η καταμέτρηση το βράδυ θα δείξει την κινητικότητα, τις μεγαλύτερες ή τις μικρότερες συσπειρώσεις γύρω από τους κορυφαίους και ως εκ τούτου το παζλ των συσχετισμών στο Συνέδριο. Αρκετά μέλη του ΠΑΣΟΚ απέφυγαν να θέσουν το προηγούμενο διάστημα υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο λόγω του οικονομικού κόστους για το ταξίδι και τη διαμονή στην Αθήνα τις ημέρες της διεξαγωγής του, από τις 27 μέχρι και τις 29 Μαρτίου.
