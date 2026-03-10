Νέο φάλτσο στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ: Αποσύρεται ο Πατεντάλης, «βρήκα το όνομά μου σε λίστα χωρίς να γνωρίζω τι και πώς»
Ο συγγραφέας δηλώνει ότι βρήκε το όνομά του σε λίστα της Επιτροπής Διεύρυνσης χωρίς να γνωρίζει τη συμμετοχή του και ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης
Εκτός της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ θέτει εαυτόν με ανακοίνωση του ο συγγραφέας, Μιχαλης Πατεντάλης, πριν συμπληρωθεί ένα εικοσιτετράωρο από την ανακοίνωση του ονόματος του στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζει, «η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης», ενώ «μια νύχτα ξαφνικά, βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή που, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω καν τι και πώς συντονίζει», καταλήγει.
Η Ανακοίνωση του Μιχάλη Πατεντάλη:
«Μια νύχτα ξαφνικά
Έτσι, μια νύχτα ξαφνικά, βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή που, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω καν τι και πώς συντονίζει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά παρουσιάζομαι και ως πρόεδρος των Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας.
Η αλήθεια είναι πως έχω έναν φίλο ζωγράφο, τον Γλαύκο Κουμίδη από την Κύπρο, αλλά απ’ όσο γνωρίζω αυτό δεν σε κάνει αυτομάτως Ελληνοκύπριο.
Η αλήθεια είναι επίσης πως είμαι συγγραφέας, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και, από το 2026, μέλος του Συμβουλίου Πολιτισμού και Λογοτεχνίας στην πόλη του Ντίσελντορφ.
Πραγματικότητα είναι επίσης πως η ιδεολογική μου προσέγγιση προέρχεται από την Αριστερά, που αγωνίζεται για την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου που παράγει μια κοινωνία. Αν κάποιος πιστεύει πως υπάρχει, μέχρι αυτή την ώρα, κάποιο κόμμα που να πιστεύει και να υπηρετεί πραγματικά αυτές τις αξίες, ας με ενημερώσει — εμένα και το σαράντα τοις εκατό των αναποφάσιστων Ελλήνων. Θα είμαι ο πρώτος που θα το στηρίξω.
Εν κατακλείδι, η αγωνία μου για μια Ελλάδα δημοκρατική, που σέβεται τους πολίτες της και νοιάζεται για τα πραγματικά τους προβλήματα, καθώς και η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πράξη, δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης.
Παρεμπιπτόντως: πίνω καφέ και στα Εξάρχεια…
Μιχάλης Πατένταλης
Συγγραφέας»
