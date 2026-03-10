Νέο φάλτσο στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ: Αποσύρεται ο Πατεντάλης, «βρήκα το όνομά μου σε λίστα χωρίς να γνωρίζω τι και πώς»

Ο συγγραφέας δηλώνει ότι βρήκε το όνομά του σε λίστα της Επιτροπής Διεύρυνσης χωρίς να γνωρίζει τη συμμετοχή του και ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης