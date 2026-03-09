Το δεύτερο κύμα διεύρυνσης έφερε.. φουρτούνα στο ΠΑΣΟΚ: Διαψεύδει ο Κορακάκης, «είμαι ΚΚΕ» δηλώνει, γκρίνιες για τον Πελεγρίνη

«Παρεξήγηση, είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας» λέει ο Βαγγέλης Κορακάκης - Ο Γ. Μεϊμάρογλου κατά του Θεοδόση Πελεγρίνη: «Δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ»