Το δεύτερο κύμα διεύρυνσης έφερε.. φουρτούνα στο ΠΑΣΟΚ: Διαψεύδει ο Κορακάκης, «είμαι ΚΚΕ» δηλώνει, γκρίνιες για τον Πελεγρίνη
«Παρεξήγηση, είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας» λέει ο Βαγγέλης Κορακάκης - Ο Γ. Μεϊμάρογλου κατά του Θεοδόση Πελεγρίνη: «Δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ»
Αναταράξεις προκάλεσε το δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης που ανακοίνωσε νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ καθώς φαίνεται ότι έγινε κάπως... βιαστικά.
Ανάμεσα στα ονόματα της δεύτερης λίστας διεύρυνσης με ανθρώπους από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο που ανακοίνωσε η Χ. Τρικούπη, ήταν και εκείνα του μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη και του Θεοδόση Πελεγρίνη, πρώην πρύτανη και εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού παιδείας επί διακυβέρνησης Τσίπρα.
Ο κ. Κορακάκης, που είναι γνωστό ότι προέρχεται από το ΚΚΕ, με δήλωσή του διέψευσε ότι συμμετέχει στην «Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον 902, ο Βαγγέλης Κορακάκης δηλώνει: «Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».
Έγραψε ο κ. Μεϊμάρογλου:
«Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία - που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές - δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή ανακοίνωση της συμπλήρωσης της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται και το όνομα : Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας».
Μεϊμάρογλου: Ο Πελεγρίνης «δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ»Την ίδια ώρα ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος του Π.Σ του ΠΑΣΟΚ διαφώνησε δημοσίως με την επιλογή Πελεγρίνη. «Δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ» διεμήνυσε με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια. Όπως τονίζει ο κ. Μεϊμάρογλου, ο κ. Πελεγρίνης είχε δηλώσει ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία. Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Μεϊμάρογλου είχε ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας Διαμαντοπούλου στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
